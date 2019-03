Dvě kauzy režisérů, dva osudy. Gunn je zpět u Strážců Galaxie, Singer venku ze hry

LOS ANGELES Jamesovi Gunnovi jeho vtípky o pedofilii paradoxně spíše pomohly a nyní se vrátil k rozdělaným Strážcům galaxie 3. Bryan Singer, kterého několik mužů nařklo ze sexuálního obtěžování, kterého se režisér měl dopustit, když byli poškození ještě dětmi, byl vyšachován ze svého posledního projektu.

Gunn je zpět

Režiséra Jamese Gunna vyhodila společnost Disney v červenci loňského roku poté, co byly na internetu zveřejněny téměř deset let staré příspěvky z Gunnova účtu na sociální síti Twitter. V nich si režisér dělal legraci z pedofilie a znásilnění. Gunn se za své chování omluvil, ale zdálo se, že mu to není nic platné. Společnost Disney ho na základě toho, že Gunnovo jednání údajně není v souladu s politikou společnosti, vyhodila od rozdělaných marvelovských Strážců Galaxie 3, ke kterým měl v té době Gunn údajně napsaný už celý scénář.

Za Gunna se postavili jeho herečtí kolegové. Dave Bautista, který ve Strážcích galaxie ztvárnil Draxe Ničitele, oznámil, že odmítá bez Gunna v natáčení pokračovat. Svou podporu také vyjádřili fanoušci například zakládáním internetových peticí. Gunna se zželelo komiksovému gigantovi DC, který si Gunna najal jako režiséra připravovaného pokračování filmu Sebevražedný oddíl.

Společnost Disney ale odloučeného režiséra nakonec také přijala zpět a Gunn znovu usedne do režisérského křesla Strážců galaxie. Disney navíc údajně počká, až Gunn dotočí Sebevražedný oddíl 2. Jeho aféra s nevhodnými tweety mu tak paradoxně naopak spíše kariérně pomohla. Gunn je teď navíc určitým spojníkem mezi dvěma hlavními rivaly na poli komiksových filmů, mezi společnostmi DC a Marvel. Jako první režisér vůbec by se totiž měl podepsat pod alespoň jeden film od obou.

Singera vyhodili

Bryan Singer je v současné době asi nejvíc nenáviděný muž v Hollywoodu. Již z minulosti si nesl dvě obvinění ze sexuálního obtěžování nezletilých chlapců. Magazín The Atlantic navíc koncem ledna zveřejnil výpovědi čtyř dalších mužů (tři z toho anonymní), kteří obviňují Bryana Singera z vynucených sexuálních aktů. Těch se měl režisér dopustit před dvaceti lety. Obětem bylo v té době patnáct až sedmnáct let. Snímek Rudá Sonja, který měl Singer točit, byl jeho poslední pevností a zároveň důkazem, že ještě není vyloučen ze světa kinematografie. Studio ho teď oficiálně od projektu vyhodilo a je otázkou, co se Singerem bude dál.

Jako první se od něj distancovalo filmové studio Fox. To s ním spolupracovalo celých dvacet let, během kterých pro něj Singer natočil čtyři komiksové filmy o X-Menech. Od posledního projektu pro Fox, hudebního snímku Bohemian Rhapsody, ho ale studio vyhodilo. Důvodem mělo být Singerovo neustálé zanedbávání režisérských povinností, kdy za něj musel zaskakovat i kameraman.