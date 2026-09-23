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Dvořákova Praha řadou Bez kravaty láká návštěvníky hravostí a virtuozitou

Martin Zvěřina
Recenze   17:30
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Koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků na festivalu Dvořákova...

Koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků na festivalu Dvořákova Praha. (20. září 2026) | foto: Petra Hajská

Koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků na festivalu Dvořákova...
Koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků na festivalu Dvořákova...
Koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků na festivalu Dvořákova...
Koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků na festivalu Dvořákova...
7 fotografií
Programová řada Bez kravaty mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha si zaslouží pochvalu. Především odlehčuje program, který je zaměřen výhradně na artificiální hudbu, připomíná Antonína Dvořáka a jeho souputníky v kontextu, koncerty jsou obsazeny hvězdnými orchestry i sólisty, kteří v posluchačích vyvolávají pocit něčeho exkluzivního a zároveň závazného, ve smyslu takhle to musí znít.

Zkrátka pro mnohé návštěvníky je atmosféra festivalu dost formální. Ale koncept koncertů Bez kravaty připomíná, že hudba je hlavně radost, zábava, odlehčení ve světě, kde máme oficialit dost.

Letos se kromě klavíristů Brada Mehldaua a Kirilla Gersteina (9. září) představil německý žesťový sextet Ensemble Classique. Ten ve čtvrtek 17. září uvedl program Brassissimo, v němž kromě skladeb komponovaných na míru souboru a jeho virtuózním schopnostem zazněly i kusy „klasické“ v úpravě pro tohle obsazení, jako Tomaso Albinoni, Manuel de Falla, Petr Iljič Čajkovskij či Wolfgang Amadeus Mozart. Muzikanti bavili sebe i publikum v notoricky známých kouscích nejen technicky dokonalou hrou, ale i nadhledem a humorem. V druhé části koncertu měli možnost odvázat se ještě víc, protože kromě skladeb Duka Ellingtona a Fatse Wallera zněl i Leonard Bernstein a v přídavcích i filmové kusy.

Filmové melodie v podání berlínských violoncellistů

Třetím večerem bez kravaty bylo nedělní vystoupení dvanácti violoncellistů Berlínských filharmoniků (20. září). Již sama příslušnost hudebníků ke světově nejobdivovanějšímu orchestru byla zárukou technické dokonalosti. I na těchto hudebnících byla znát radost z toho, že nemusejí všichni znít jednotně a každý může ve skladbě zahrát sám za sebe. Soubor si pro pražské vystoupení připravil speciální číslo nazvané Swing on Dvořák a berlínští hudebníci prezentovali též skladby komponované souboru na tělo. Do programu zapadly jak úpravy Dmitrije Šostakoviče či Ástora Piazzolly, tak písně Edith Piaf či George Gershwina.

Jak se v Rudolfinu jazz Brada Mehldaua nepopral s klasikou Kirilla Gersteina

Violoncellisté si užili i filmovou hudbu od Godardova filmu Žena je žena s hudbou Michela Legranda až po Cameronův Titanic s hudbou Jamese Hornera. Rudolfinem zněl i patrně nejznámější skladatel filmové hudby John Williams, a sice jeho „soundtrack“ k filmu Chyť mě, když to dokážeš. Violoncellisté přidávali za mohutného potlesku kousky jako Yesterday od Beatles anebo téma z filmové klasiky – Růžového pantera.

O podobné koncerty bude určitě i nadále v rámci festivalu zájem, jejich cena je zejména v technickém mistrovství, které není běžné, a jen zřídka máte možnost vyslechnout populární kusy takto interpretované, v žádném z koncertů se posluchač nesetkal s nějakým podbízením. Cyklus bez kravaty je vlastně důkaz, že se lze bavit i při hudbě, kterou by někdo mohl považovat za méně vznešenou či důležitou. Navíc ji interpretují hudebníci dokonale, ale přeci jen uvolněně. I posluchači „vážné“ hudby si rádi udělají výlet mimo hlavní proud.

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Dvořákova Praha řadou Bez kravaty láká návštěvníky hravostí a virtuozitou

Koncert 12 violoncellistů Berlínských filharmoniků na festivalu Dvořákova...

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