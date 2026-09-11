Jeden opravdu výjimečně skvělý příklad setkání jazzu a klasiky mohli slyšet návštěvníci středečního koncertu dvou špičkových klavíristů Brada Mehldaua a Kirilla Gersteina. V rámci devatenáctého ročníku mezinárodního festivalu Dvořákova Praha zahájili v Rudolfinu koncertní řadu Bez kravaty, která má z koncertů sejmout punc oficiality a formálnosti a přiblížit je publiku, které na podobné akce pravidelně nedochází. Což se daří.
Protagonisté večera patří ke světové hudebnické špičce a oba tuzemské publikum dobře zná. Kirill Gerstein, rodák z ruské Voroněže trvale žijící v USA, velmi často hostuje v České filharmonii a podílel se například na oceňovaném projektu Semjona Byčkova, který zahrnoval kompletní nahrávku symfonií a klavírních koncertů Petra Iljiče Čajkovského pro firmu Decca.
Američan Brad Mehldau je jedním z nejznámějších jazzových pianistů a v průběhu let spolupracoval i s mnoha interprety klasické hudby, například se zpěváky Renée Flemingovou, Anne Sofií von Otterovou či Ianem Bostigem. Setrvale se věnuje též tradičním autorům, kteří jsou pro něj inspirací, vydal například dvě alba After Bach, nebo desku Aprés Fauré či desku s písněmi Beatles. I on koncertuje v Praze relativně často, například v roce 2023 provedl se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu svůj klavírní koncert.
S nadhledem a porozuměním
Mehldau s Gersteinem postavili program jednak na klasickém repertoáru, kde dostal kromě Gabriela Faurého prostor překvapivě i György Ligeti. Tento skladatel dvacátého století má mezi posluchači pověst nepřístupného autora a jeho díla nepatří k nejpopulárnějším. Zařazením jeho etud se oba protagonisté večera zasadili o to, aby se možná někteří posluchači s autorem seznámili blíž. Na koncertu se oba pánové o hudební materiál podělili téměř stejnou měrou, i když Gersteinovi patřily hlavně klasické kusy. Oba se též střídali v uvádění a komentování skladeb.
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Oba hudebníci předvedli hru s nadhledem a vzájemným porozuměním, bylo zřejmé, že si koncert užívají a že jim poskytuje jisté vzrušení, což potvrdili po koncertě, když na setkání s publikem mluvili o tom, že podobné koncerty jsou jakýsi „unsafe space“, což oběma přináší potěšení. Spolu s hudebníky se radovali též diváci. Experimentální potvrzení pravdivého klišé, že hudba je jen jedna, sice nezní jako objev, nicméně pro účastníky koncertu bylo skvělým zážitkem.