Premiéra jako řemen. Rozhlasoví symfonikové na Dvořákově Praze zazářili

Večer byl postaven zajímavě i dramaturgicky. Úvod i závěr obstarali francouzští autoři, Faunovo odpoledne Clauda Debussyho koncert otevřelo a Bolero Maurice Ravela zařídilo efektní finále.
Koncert Jana Kučery je koncipován tradičně, jako prostor pro sólové nástroje a jejich možnosti. Interpreti i orchestr si užívali fakt, že skladba je posluchačsky vstřícná a bez formálních „výbojů pro výboje“, zároveň nenudila a autor předvedl spoustu invence. Koncert plně navazuje na klasicko-romantickou tradici, místy připomínal filmovou hudbu a zcela v duchu toho, co říkal autor, nechal vyniknout sólové nástroje. Oba sólisté, dirigent i orchestr skladbu provedli s radostí a neskrývanou chutí, což odměnilo obecenstvo nadšeným aplausem. Lze odhadovat, že po koncertu sáhnou i jiné orchestry a interpreti, protože poskytuje prostor k virtuozním výkonům a zároveň publikum neodradí.
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Jiskrný a nápaditý Martinů. Dirigent Hrůša přichází se skvělou nahrávkou skladeb slavného skladatele
Po přestávce zazněla První symfonie Erwina Schulhoffa z roku 1925, v níž autor uplatnil odkazy jak ke slovanské hudbě, tak k jazzu. Při poslechu téhle symfonie si člověk musel položit otázku, proč se Schulhoff, jako pražský rodák, neobjevuje na programu koncertů častěji. Orchestr i dirigent udělali maximum pro to, aby tuhle skladbu „rehabilitovali“. Schulhoff si jistě zaslouží být víc slyšet.
Koncert ke stému výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu mohl být určitě i jiný, mohl být plný oblíbených skladeb a s novým dirigentem se mohli blýsknout nějakým tradičním Dvořákovým kusem. Je moc dobře, že v úterý nezazněl „tradiční“ jubilejní koncert plný obehraných kusů. Spojit premiéru nové skladby se zřídka hranou symfonií dvacátého století rozhodně nebyla sázka na jistotu. Zároveň ale netuctová dramaturgie dala vyniknout všem zúčastněným a mnohé posluchače naladila na to, aby si SOČR za řízení mnichovského rodáka Eliase Grandyho přišli poslechnout i někdy příště.