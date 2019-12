Dylan a Cash spolu ve studiu aneb jen si tak trochu zablbnout

Série autorizovaných archivních nahrávek Boba Dylana The Bootleg Series dospěla do svého už patnáctého pokračování. Trojalbum s podtitulem Travelin’ Thru, 1967–1969 patří k těm nejzajímavějším.

Ve zmíněném období se Bob Dylan vrátil do studia po pauze, jež následovala po jeho motocyklové nehodě v půli roku 1966. Nahrával v jednom z hlavních měst americké hudby Nashvillu, tamní prostředí už měl vyzkoušené z příprav tehdy posledního vydaného alba Blonde On Blonde. U alba, které zde začal natáčet na podzim 1967, ovšem zvolil oproti minulosti radikálně okleštěnou sestavu: album, jež posléze dostalo název John Wesley Harding a patří mezi Dylanova nejvýše ceněná, bylo natočeno pouze v základním triu. Dylana coby kytaristu, pianistu a harmonikáře doplňovali jen dva nashvillští studioví profíci, bubeník Kenneth Buttrey a basista Charlie McCoy (známější jako virtuos na foukací harmoniku). Polovina prvního disku aktuálního archivního trojalba tak přináší nepoužité verze písniček, známých z tohoto alba. Doplňují je pak tracky z února 1969, kdy zde v rozšířené sestavě Dylan nahrával další řadovku Nashville Skyline. Duo Dylan a Cash Opravdové „věci“ se ale začnou dít na druhém a třetím disku kolekce. Těžištěm těchto nahrávek totiž jsou zachycené „jamy“ Boba Dylana s Johnnym Cashem, jehož si pozval jako hosta právě na natáčení Nashville Skyline. Ve finální verzi alba z této spolupráce byla zveřejněna jen slavná píseň Girl From The North Country, v níž oba zpěváky doplňuje Cashova doprovodná kapela, proslulá nezaměnitelným dřevním soundem. A právě v téhle sestavě, anebo jen sami dva při kytarách, sázejí jednu perlu za druhou. Hrají se hlavně Cashovy hity, ale také směs songů country klasika Jimmieho Rodgerse, písničky, které proslavil Elvis Presley Mystery Train a That’s All Right, Mama, a protože v doprovodné sestavě je i jeden z průkopníků rock’n’rollu Carl Perkins, nechybí jeho největší hit Matchbox. K největším kuriozitám patří duet na hudební téma Dylanovy Don’t Think Twice, It’s All Right, na kterou přes autorův zpěv původního textu zpívá Cash svoji variaci, známou jako Understand Your Man – a oba z toho evidentně mají opravdovou bžundu. Stejně jako z první zachycené verze songu Wanted Man, který Dylan napsal pro Cashe, a když se tu písničku za asistence mikrofonů a zapnutého magnetofonu učí, sázejí místy slova skutečně velmi od boku. Je to vlastně úplně jiný pohled na muže, k jejichž image vždycky patřil spíš podmračený pohled a temné myšlenky.