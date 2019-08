Dynastie Kostků z Kostky míří do kin. Poslední aristokratka je ryzí komedie, říká režisér Vejdělek

Filmové zpracování první knihy z populární série Poslední aristokratka spisovatele Evžena Bočka dostalo konkrétní podobu. Film sází na stejnou věc jako knihy - nekončící přísun humorných replik a situací. Kostkové dorazí na své rodové sídlo 24. října.

Frankovi z Ameriky (Hynek Čermák) se poštěstilo, když dostal možnost předstěhovat se zpět prastaré rodové sídlo - zámek Kostku. Spolu s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) se rozhodne vrátit do Čech. Jenže znovunabytý šlechtický stav a české reálie jsou pro americkou rodinu poměrně silné sousto. V těžkém zvykání jim nepomáhá ani zpátečnícký Kastelán (Martin Pechlát), hospodyně permanentně v ráži (Eliška Balzerová) nebo věčně nemocný údržbář Krása (Pavel Liška). Na zámku Kostka tak vzniká celá řada třeskutě vtipných příhod.

Věřím, že smích je léčivý, tak jsem se s herci a štábem ze všech sil snažil, aby Poslední aristokratka byla v kině zábavným a ozdravným zážitkem. Doufám, že se budou diváci dobře bavit a že to bude s Poslední aristokratkou ozdravný zážitek,“ říká režisér Jiří Vejdělek.



Pro filmaře nebylo vůbec snadné najít všechno to, co Boček ve své knize popsal, na jediném zámku. Režisér Vejdělek však trval na tom, že by vše ve filmu mělo vypadat pravdivě jako v knize. A tak se filmové interiéry i exteriéry, jako jsou dochovaná kuchyně, věž, kaple nebo nádvoří, poskládaly pro natáčení nakonec z několika různých zámků. Komedie Poslední aristokratka tedy vznikala postupně na zámcích Lemberk na Liberecku, Buchlovice u Uherského Hradiště, Rájec v okrese Blansko, Jaroslavice na Znojemsku a největší část pak na zámku Milotice v okrese Hodonín.



Autorem úspěšné knižní série, která sloužila jako předloha, je spisovatel a kastelán Evžen Boček. „To, že podle Poslední aristokratky vzniká film, mě naplňuje neskonalým úžasem, protože když jsem ji psal, tak jsem ani netušil, nedoufal, že ta knížka vůbec vyjde. A když jsem se dozvěděl, že například hospodyni paní Tichou hraje Eliška Balzerová, byl jsem vyloženě nadšený,“ říká spisovatel a kastelán zámku Milotice, kde štáb většinu filmového příběhu letos v zimě natáčel.