Dysfunkční superhrdinská rodinka. Komiks Umbrella Academy ukazuje odvrácenou stranu záchrany světa

Členové týmu Umbrella Academy Kosmo - vládne supersílou. Po téměř smrtelné nehodě musela být jeho hlava implantována na tělo gorily. Má návaly nálad.

Kraken - cynický rváč a mistr vrhacích nožů. Může zadržet dech na neomezeně dlouhou dobu. Neumí se ovládat.

Fáma - snad nejmocnější ze členů Umbrella Academy. Vše, co řekne, se postupně stává pravdou. Má silně narcistické tendence.

Seánce - umí létat a myslí přesouvat předměty. Je morbidní a pro ostatní často nepochopitelný.

Číslo pět - umí cestovat časem. Po jednom nevydařeném pokusu je ale uvězněn v těle desetiletého chlapce. To i přesto, že je mu více než třicet let.

Horor - Jeho tělo ovládala příšera. Zemřel při nevyjasněné nehodě.

Bílé housle - Dívka Vanya Hagreavesová se umí měnit ve všemocný nástroj zkázy. Zbylé členy týmu nesnáší.