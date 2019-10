E.T. volá do vězení. Herce Henryho Thomase zatkla policie za řízení v opilosti

Jennifer Masseyová, tisková mluvčí policejního oddělení ve městě Tualatin, informovala CNN o tom, že policie dostala tip na podezřele se chovající vozidlo. V něm seděl právě Henry Thomas a nerozpakoval se zastavit uprostřed křižovatky.

Když policie dorazila na místo, našla opilého Thomase, jak spí za volantem. Podle portálu TMZ nebyl ve vozidle samotný alkohol cítit, ale známky opilosti u herce byly zjevné.

Za hlavní roli Elliotta byl tehdy jedenáctiletý Henry Thomas nominován na cenu Britské filmové akademie nebo Zlatý glóbus. Později se objevil ve filmech jako Gangy New Yorku (2002) nebo Red Velvet (2008). Velkou roli získal v oceňovaném seriálu The Haunting z produkce Netflixu.

E.T. child star Henry Thomas has been arrested and charged for misdemeanor DUI: https://t.co/gPSHC9fzjm #ET #HenryThomas pic.twitter.com/Mu3oJC0yR6