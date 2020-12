Eddie Murphy jako africký aristokrat. Cesta do Ameriky se po třiceti letech dočká pokračování

LOS ANGE§ES PRincovské povinnosti se mění na královské, humor ale zůstává. Snímek Cesta do Ameriky 2 (Coming 2 America) zamíří na Amazon 5. března 2021.

Princ Akeem Joffer (Eddie Murphy) se má konečně stát králem bohatého afrického státu Zamundy. Nečekaně se dozví, že na něj ve Spojených státech čeká syn, o kterém neměl třicet let ani ponětí. Lavelle (Jermaine Fowler) je mladík vychovaný na ulicích v Queensu a zákony Zamundy určují, že se právě on má nyní stát korunním princem. Akeemu Jofferovi a jeho sluhovi Semmimu (Arsenio Hall) nezbývá nic jiného, než se ho vydat do Ameriky hledat.

O režii se postaral Američan Craig Brewer. Relativní režisérský nováček je ale podepsaný pod předešlým Murphyho filmem Jmenuju se Dolemite (2019).

Film studia Paramount měl původně mít standardní kinopremiéru, ale nedostatek peněz a dopad koronaviru na filmový průmysl znamenaly, že si pro sebe práva ukořistila streamovací společnost Amazon Prime.

První díl z roku 1988 vypráví o cestě prince Akeema do Ameriky za účelem najít si nevěstu na ženění. Odmítne totiž tu, kterou mu v Zamundě „předhazují“ jeho rodiče. Akeemovi jde totiž o čistou lásku - chce nějakou, která se do něj nezamiluje jen kvůli jeho penězům.