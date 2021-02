Elon Musk poprvé píše knihu. Chce se věnovat Space X, Tesle a životním lekcím

LOS ANGELES Americký podnikatel, vizionář a nejbohatší muž planety Elon Musk prozradil, že chystá knihu o svých dvou neznámějších společnostech - technologických gigantech SpaceX a Tesla.

Oznámení o knize Musk rozdělil poněkud záhadně a heslovitě hned do tří příspěvků na sociální síti Twitter. „Čas vyprávět příběh SpaceX a Tesly,“ napsal v prvním. „Země a Marsu,“ dodal. „Životních lekcích,“ uzavřel posledním příspěvkem.

„Mluvíte o knize?“ zeptal se jeden ze sledovatelů. Musk odpověděl kladně. O podcastu (populární formě audiovyprávění) ale neuvažuje. Údajně by to vyžadovalo, aby si zpětně prošel mnoho let poznámek, emailů a popsaných bloků.



Elon Musk je se sociální sítí Twitter už tak nějak „srostlý“. Minulé úterý oznámil, že si od sítě dá pauzu. Vrátil se ale už o dva dny později.

O Muskově příběhu zatím existuje jen jedna kniha. Tu v roce 2015 napsal publicista a sloupkař Ashlee Vance. V češtině ji pod názvem Elon Musk - Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti ještě ten samý rok vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing.