Emil čili o Háchovi. Divadlo D21 uvede inscenaci o protektorátním prezidentovi

PRAHA Rozhodně žádný nudný biografický portrét. Kreativní dvojice Jakub Vašíček a Tomáš Jarkovský představí Emila Háchu v první řadě jako člověka, poté až jako prezidenta.

„Na tu věc se člověk musí dívat ze zorného úhlu věčnosti. A tak jsem se na to díval. Řekněte mi: Co jsem já, Emil Hácha? Z toho úhlu věčnosti jsem docela obyčejný člověk, jenž se jednou obrátí v prach tak jako každý jiný. Národ to nepodepsal, podepsal to, rozumíte mi, jenom neblahý jednotlivec, jen ten nešťastný Hácha. A tím je dáno, že to pro nás není dějinná poskvrna,“ prohlásil kdysi v jednom ze svých projevů Emil Hácha.



Dějiny na něj pohlížejí jako na nepříliš silného prezidenta v dobách, kdy bylo českému národu nejhůře. Předně to ale byl víc než jen státník.

„Nesnažíme se o dramatický životopis nebo o portrét jako je třeba televizní film s Rudolfem Hrušínským Noc rozhodnutí, spíš nám jde o to, co o Háchovi říkali a jak o něm smýšleli jiní, samozřejmě v nějakém kontextu. Pohlížíme na něj s odstupem, setkáte se s tak trochu brechtovským způsobem vyprávění,“ vysvětluje vznik inscenace Jakub Vašíček.

Veřejná premiéra nové inscenace vzhledem k současné epidemické situaci bohužel zatím neproběhne. Tvůrci však připravují rozhlasovou hru Zemský ráj to naposlech, která bude zároveň malou ochutnávkou inscenace Emil čili o Háchovi. Tento rozhlasový speciál by měl připomenout neblahé výročí okupace nacistickým Německem připadající na 15. března.