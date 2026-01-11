Zemřel spisovatel Erich von Däniken. Vrchnímu záhadologovi bylo 90 let

Autor: ,
  13:55
Zemřel švýcarský spisovatel a záhadolog Erich von Däniken, který svůj život zasvětil pátrání po stopách mimozemšťanů na Zemi. Bylo mu 90 let. O úmrtí autora, který se proslavil již prvotinou Vzpomínky na budoucnost, agenturu DPA informovala jeho rodina.

Už ve své první knize von Däniken zformuloval hypotézu, že naši planetu v dávné minulosti navštívili mimozemšťané a vybudovali zde řadu významných staveb. Například velké obrazce na planině Nazca v Peru podle něj sloužily jako přistávací dráha pro mimozemšťany a tito tvorové stáli i za vznikem pyramid v Gíze či megalitů ve Stonehenge.

Erich von Däniken. Fanatik. Blázen. Vysmívaný mystifikátor. Odborníci ho často označovali hodně nelichotivě. Navzdory ošívání vědců se však autor bestselleru Vzpomínky na budoucnost stále těší přízni čtenářů. A vzkazuje jim: Nevěřte všemu, co píšu, ale zkuste se nad tím alespoň zamyslet.
Erich von Däniken
Erich von Däniken
Když knížky vznikaly na psacím stroji.
12 fotografií

Von Däniken se narodil 14. dubna 1935 ve švýcarském Zofingenu, vyučil se číšníkem a postupně se vypracoval na hotelového manažera. Už jako hoteliér v Davosu podnikal cesty na místa na planetě, která považoval za záhadná.

Za svůj život vydal přes tři desítky knih, které byly přeloženy do 30 jazyků s celkovým nákladem 60 milionů výtisků a byly podle nich natočeny filmy a televizní seriály. K jeho nejznámějším dílům patří vedle prvotiny také Zpátky ke hvězdám, Setba z vesmíru či Bohové byli astronauti.

Däniken, který opakovaně navštívil i Česko, nebyl první, kdo teorie o mimozemšťanech vyslovil, ale právě on je nejvíc zpopularizoval. Jeho myšlenky mají mnoho příznivců, ale také kritiků z řad laiků i vědců, kteří spisovatele považují za diletanta a mystifikátora.

Četli jste Dänikenovy Vzpomíny na budoucnost či jinou jeho knihu?

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.