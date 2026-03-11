Máme letos šanci v Eurovizi? Daniel Žižka představuje klip ke své soutěžní písni

„Letos jsme se rozhodli provázat vizuální výstupy jednotícím prvkem. Všechny složky od fotografií, grafické identity až po videoklip a staging obsahují leitmotiv, který je určitým symbolem podtrhujícím Danielovu cestu,“ říká vedoucí komunikace české delegace Eurovision Song Contest a dramaturg Michal Utíkal.
Šéf české delegace Eurovize Kryštof Šámal se svěřuje, že když Daniel Žižka ve studiu píseň Crossroads poprvé zazpíval, zavládlo v místnosti ticho. „Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí.“
„Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci. Nechci soutěžit v hlasitosti. Chci stát pevně za tím, kým jako umělec jsem,“ dodává sám interpret soutěžní skladby Daniel Žižka.
Magazín Headliner zpěváka zařadil mezi talenty budoucnosti české hudební scény. V současné době připravuje debutové album ve spolupráci produkční společnosti v Kalifornii.
Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května ve Vídni. Pořadatelem je rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF. Loňský ročník vyhrál zpěvák Johannes Pietsch alias JJ.
Letošní ročník provázely kontroverze ohledně izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy, kde židovský stát vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás. Organizační výbor Eurovize ovšem rozhodl, že nebude hlasovat o jeho neúčasti, a to navzdory hrozbám bojkotu ze strany některých zemí kvůli válce v Gaze. Na základě tohoto rozhodnutí odvolalo účast Španělsko, Irsko a Nizozemsko.
Na Žižkovu soutěžní píseň se podívejte zde: