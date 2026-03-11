Máme letos šanci v Eurovizi? Daniel Žižka představuje klip ke své soutěžní písni

Na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest je ke zhlédnutí videoklip Crossroads, kterou bude zpěvák Daniel Žižka reprezentovat Česko na letošním ročníku soutěže Eurovize.
Daniel Žižka | foto: Hana Knížová

„Letos jsme se rozhodli provázat vizuální výstupy jednotícím prvkem. Všechny složky od fotografií, grafické identity až po videoklip a staging obsahují leitmotiv, který je určitým symbolem podtrhujícím Danielovu cestu,“ říká vedoucí komunikace české delegace Eurovision Song Contest a dramaturg Michal Utíkal.

Šéf české delegace Eurovize Kryštof Šámal se svěřuje, že když Daniel Žižka ve studiu píseň Crossroads poprvé zazpíval, zavládlo v místnosti ticho. „Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí.“

„Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci. Nechci soutěžit v hlasitosti. Chci stát pevně za tím, kým jako umělec jsem,“ dodává sám interpret soutěžní skladby Daniel Žižka.

Magazín Headliner zpěváka zařadil mezi talenty budoucnosti české hudební scény. V současné době připravuje debutové album ve spolupráci produkční společnosti v Kalifornii.

Eurovize 2026 se uskuteční od 12. do 16. května ve Vídni. Pořadatelem je rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF. Loňský ročník vyhrál zpěvák Johannes Pietsch alias JJ.

Letošní ročník provázely kontroverze ohledně izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy, kde židovský stát vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás. Organizační výbor Eurovize ovšem rozhodl, že nebude hlasovat o jeho neúčasti, a to navzdory hrozbám bojkotu ze strany některých zemí kvůli válce v Gaze. Na základě tohoto rozhodnutí odvolalo účast Španělsko, Irsko a Nizozemsko.

Na Žižkovu soutěžní píseň se podívejte zde:

