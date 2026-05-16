Jak dopadne český zpěvák Daniel Žižka v Eurovizi? Blíží se finále soutěže

Autor:
  12:35aktualizováno  12:35
Úderem sobotní 21. hodiny začne ve Vídni boj o vítěze 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest. Mezi pětadvaceti finalisty je i zástupce Česka, zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads. Na řadu přijde jako jedenáctý.
Český reprezentant Daniel Žižka se probojoval do druhého semifinále soutěže...

Český reprezentant Daniel Žižka se probojoval do druhého semifinále soutěže Eurovize. (14. května 2026) | foto: Martin MeissnerAP

Daniel Žižka se probojoval do druhého semifinále soutěže Eurovize. (14. května...
Essyla z Belgie vystupuje s písní „Dancing on the Ice“ během prvního semifinále...
Skupina Lelek, reprezentující Chorvatsko, vystupuje s písní „Andromeda“ během...
Ukrajinská zpěvačka Leleka se skladbou "Ridnym" během druhého semifinálového...
55 fotografií

Z prvního semifinálového kola postoupili reprezentanti Belgie, Moldavska, Švédska, Řecka, Litvy, Chorvatska, Finska, Polska, Srbska a také Izraele. V druhém kromě Daniela Žižky uspěli interpreti z Bulharska, Ukrajiny, Norska, Austrálie, Rumunska, Malty, Kypru, Albánie a Dánska.

Zbytek finalistů tvoří země tzv. Velké čtyřky, tedy Spojené království, Francie, Německo a Itálie, k nimž se ještě přidal vítěz loňského ročníku, tedy Rakousko.

Kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu nesouhlasily s účastí Izraele na letošní Eurovizi Irsko, Island, Nizozemsko, Španělsko a Slovinsko, proto tyto země soutěž bojkotovaly. Oproti tomu se do klání po třech letech vrátilo Bulharsko, po dvou letech Rumunsko a po roční pauze Moldavsko.

Znovu se v Eurovizi také představili dva interpreti, kteří se zúčastnili předchozích ročníků. Estonsko vyslalo skupinu Vanilla Ninja, která v roce 2005 reprezentovala Švýcarsko, a San Marino opět zastupovala zpěvačka Senhit, známá z ročníků 2011 a 2021.

Líbí se vám píseň Crossroads Daniela Žižky?

celkem hlasů: 13

Finálovým večerem provedou televizní moderátorka, modelka a zpěvačka Victoria Swarowski a Michael Ostrowski, herec a moderátor. Scénu navrhl německý designér Floria Wieder, vycházel přitom z vídeňské secese a postavil ji na třech motivech – listu, křivce a konstruktu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.