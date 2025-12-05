Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže

„Česká televize počítá s účastí na nadcházejícím ročníku soutěže Eurovision Song Contest 2026 ve Vídni,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot.
Účast Izraele v soutěži Eurovize se stala terčem kritiky některých zemí kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, kde židovský stát vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás. Organizační výbor Eurovize ovšem rozhodl, že nebude hlasovat o jeho neúčasti, a to navzdory hrozbám bojkotu ze strany některých zemí kvůli válce v Gaze.
V reakci na toho prohlášení oznámila nizozemská televizní stanice Avrotros, že se ze soutěže stáhne. Stanice podle vlastních slov dospěla k závěru, „že za současných okolností nelze účast sladit s veřejnými hodnotami, které jsou pro naši organizaci zásadní“.
Podobně zareagovaly i španělská státní vysílací společnost RTVE a irská RTE.
Česko v loňském roce reprezentoval s písní Kiss Kiss Goodbye zpěvák ADONXS, vlastním jménem Radek Pavlovčin. Soutěž se konala ve Švýcarské Basileji, náš zástupce se v druhém semifinále umístil s 29 body na 12. místě a do finálového večera nepostoupil. Vítězem se stal rakouský zpěvák JJ s písní Wasted Love.
Nadcházející ročník se díky tomu bude konat ve Vídni. První semifinálový večer spadá na 12. květen 2026, druhý o dva dny později a vítěz bude známý 16. května.