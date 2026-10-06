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Česká televize se příští rok nezúčastní pěvecké soutěže Eurovize

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  12:40aktualizováno  12:40
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Finská dvojice Linda Lampenius a Pete Parkkonen při finále Eurovision Song...

Finská dvojice Linda Lampenius a Pete Parkkonen při finále Eurovision Song Contest 2026 ve Vídni (16. května 2026) | foto: AP

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Česká televize oznámila, že se příští rok nezúčastní mezinárodní soutěže Eurovision Song Contest. Uvedla to na svém profilu na síti X. Důvodem jsou organizační nároky a aktuální úpravy rozpočtu, jak uvedla. Rozhodnutí se zatím týká pouze příštího ročníku.

„Eurovision Song Contest je rozsáhlý projekt s významnými programovými, produkčními a organizačními nároky. Vzhledem k aktuálně probíhajícím úpravám rozpočtu se Česká televize rozhodla, že se ročníku 2027 nezúčastní,“ uvedla televize na X.

Rozhodnutí se týká ročníku 2027. „Každý ročník soutěže posuzuje samostatně, a proto nyní nechceme předjímat, kdy se Česká televize do Eurovision Song Contest znovu zapojí,“ dodala.

Mrzí vás česká neúčast v příštím ročníku Eurovize?

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Česko ve finále Eurovize

  • Gabriela Gunčíková (2016) – ve finále na 25. místě
  • Mikolas Josef (2018) – ve finále šestý, zatím nejlepší české umístění
  • Lake Malawi (2019) – ve finále na 11. místě
  • We Are Domi (2022) – ve finále na 22. místě
  • Vesna (2023) – ve finále na 10. místě
  • Daniel Žižka (2026) – ve finále na 16. místě

Posledním českým zástupcem v soutěži byl Daniel Žižka, který letos v květnu s písní Crossroads postoupil finálové pětadvacítky, kde se ziskem 113 bodů skončil na 16. místě. Vítězství si z Vídně pro tento ročník odvezla bulharská zpěvačka Dara s písní Bangaranga. Paradoxem je, že právě Bulharsko se dlouhá léta soutěže neúčastnilo právě kvůli nedostatku financí.

Následující ročník, který se od 11. do 15. května 2027 uskuteční v přímořskému Burgasu, bude vedle Česka a Slovenska, které se ze stejných důvodů neúčastní od roku 2013, oslabené také o státy, jež soutěž bojkotují kvůli účasti Izraele. Loni tak do dění nezasáhly zástupci Irska, Španělska, Slovinska, Islandu a Nizozemska.

Minimálně pro následující ročník tak čeští fanoušci svou vlajku v přímých přenosech největší nesportovní události na světě nezahlédnou.

Česká televize prostřednictvím příspěvku na X nicméně děkuje všem českým účastníkům za reprezentaci a divákům, za dlouhodobou přízeň a sledovanost.

Průkopník Gott, milník pro Josefa

Zcela prvním zástupce z řad tehdejšího Československa byl v roce 1968 legendární Karel Gott, který však s písní Tausend Fenster reprezentoval sousední Rakousko. Umístil se jako třináctý z celkem sedmnácti účastníků.

S velkou slávou se poprvé do finále Eurovize v roce 2016 probojovala Gabriela Gunčíková s emotivní baladou I Stand. Během finálového večera sice skončila na posledním 25. místě, ale ukázala, že Česko může být v Eurovizi konkurenceschopné. Podle reakcí na sociálních sítí a hudebních platformách byla navíc označená jako nejlepší z posledních finálových písní.

Největšího úspěchu v historii české účasti na Eurovizi dosáhl Mikolas Josef v roce 2018. V Lisabonu zaujal chytlavou písní Lie to Me a energickým vystoupením plným tance a šarmu. Po hlasování odborných porotců byl na 15. místě, výrazná podpora diváků ho ale vynesla až na šestou příčku. „Flirtoval s 200 miliony lidí najednou... myslím, že překonal rekord,“ komentoval jeden z fanoušků na sociálních sítích.

Úspěchem bylo také finálové 10. místo ženského folk-popového uskupení Vesna, která svou vícejazyčnou písní My Sister’s Crown patřila od začátku mezi favority. Píseň je podle dam ze skupiny oslavou ženské síly a její text v sobě kombinuje angličtinu, češtinu, ukrajinštinu a bulharštinu.

„Smutnými“ zástupci byli při první obnocené české účasti v roce 2007 v Helsinkách rockeři z dnes již legendární skupiny Kabát, jenž skončili s jedním hlasem na poslední příčce. Jejich hit Malá dáma mezinárodní publikum příliš nezujal. O to více naopak píseň dodnes boduje na tuzemské scéně, kde patří pravidelně do repertoáru teplické kapely.

Ani o rok později při účasti Česka na soutěži v Bělehradu se příliš nezadařilo. Zpěvačka Tereza Kerndlová vystoupila s písní Have Some Fun a obsadila předposlední místo v semifinále.

V roce 2009 reprezentovala Českou republiku také skupina Gipsy.cz s písní Aven Romale, která v semifinále v Moskvě získala ještě o jeden bod méně než jejich kolegové ze skupiny Kabát.

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