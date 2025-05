Letos se Eurovize uskuteční ve švýcarské Basileji. Český zástupce vystoupí ve druhém semifinále 15. května, které začne ve 21:00 místního času. Semifinále i finále soutěže bude uvádět v přímém přenosu program ČT1.

Letošního českého zástupce vybrala zahraniční porota. Tento postup použila Česká televize vůbec poprvé. „O kandidátech rozhodla nejdříve zahraniční desetičlenná porota složená z pěti profesionálů z oblasti hudební produkce a hudebních skladatelů a pěti bývalých zahraničních reprezentantů Eurovize,“ popsal pro iDNES.cz dramaturg a vedoucí komunikace pro české zastoupení v Eurovizi Michal Utíkal.

Adam Pavlovčin je slovenský zpěvák tvořící pod uměleckým jménem ADONXS. V roce 2022 získal ocenění Zpěvák roku a Hudební objev od rozhlasové stanice Evropa 2. Stejný rok se objevil v seznamu Forbes 30 pod 30 a vydal debutové album s názvem Age of Adonxs, jehož dva singly Moving On a Game si získaly přední místa v rádiových žebříčcích. Je i zdatným tanečníkem a má zkušenosti s modelingem. Několik let žil v Londýně.

Loni Česko na Eurovizi reprezentovala zpěvačka Aiko, která skončila v semifinále. Ve švédském Malmö vyhrál švýcarský nebinární zpěvák Nemo. Soutěž doprovázely propalestinské demonstrace a také protesty proti účasti izraelské soutěžící.

Eurovize se koná každoročně od roku 1956, výjimkou byl jen koronavirový rok 2020 a jde o nejsledovanější nesportovní televizní událost světa.