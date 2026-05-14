Večer odstartoval poctou loňskému vítězi, rakousko-filipínskému zpěvákovi s pseudonymem JJ. Jako první soutěžící vystoupila bulharská zpěvačka Dara, náš zpěvák Daniel Žižka přišel na řadu jako pátý.
Na úvod hned zostra, v taneční skladbě Bangaranga předvedla Dara nejen svůj hlasový fond, ale také bujné vnady. Naopak zástupkyně Ázerbajdžánu, zpěvačka Jiva, vsadila na tklivou dramatickou baladu Jive Me, zpívanou částečně v angličtině, částečně v ázerbajdžánštině.
Rumunsko dodalo ostřejší zvuk, jakousi snahu o symfonický pop-metal. Zpěvačka Alexandra Căpitănescu se zřejmě shlédla v Tarje, někdejší frontwoman kapely Nightwish, a podobných.
Daniel Žižka v prezentaci písně Crossroads vsadil na hru zrcadel, odrazů a procítěný přednes.
„Crossroads jsem psal zhruba rok a půl. Měla několik podob, než jsem našel její finální tvar. Text jsem dotvářel hlavně během léta, které jsem trávil v Japonsku. Rád cestuji sám, protože mě to nutí vykročit z komfortní zóny, a tentokrát mi ta změna prostředí přinesla velkou dávku inspirace. Píseň jsme pak doupravili a vyprodukovali s Viliamem Bérešem a následně smíchali s producentem Petrem Cemperem, kteří na ní odvedli skvělou práci,“ komentoval svou soutěžní skladbu Daniel Žižka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Arménský zpěvák Simon, jak jsme se dozvěděli z medailonku, uměl dřív tančit a zpívat než chodit a mluvit. Jeho soutěžní skladba Paloma rumba vsadila na energické tempo a až „bollywoodské“ nutkání k tanci.
Švýcarská zpěvačka Veronica Fusaro se představila v poměrně civilní image, dokonce i s brýlemi. Na pódiu rozehrála hru na lovce a oběť, chycenou v síti. Oproti tomu její kolegyně z Kypru Antigoni šla „na jistotu“ v podobě oblečku, který více ukazoval než zahaloval.
Australská zpěvačka Delta Goodrem se držela letos velmi oblíbeného mustru pompézních, dramatických skladeb, které se patosem a rozmáchlými gesty snaží zakrýt fakt, že se v nich hudebně nic zajímavého neděje.
Zástupce Spojeného království Look Mum No Computer s písní Eins, zwei, drei nedostál pověsti Britů jako národa suchého, ironického humoru a hudebního vkusu a předvedl show jak z té nejpokleslejší estrády. Jeho skladba byla v naprosté absenci jakéhokoliv nápadu až iritující.
S albánským pěvcem Alisem pódium opět zahřmělo kýčem a patosem jak z hollywoodského velkofilmu. A zpěvák z Malty Aidan v kožené vestičce na holém těle, lokýnkami a s botkami na podpatku působil dočista jak z jiného světa a jiné doby.
O vítězi se rozhodne ve finále, které se bude konat v sobotu 16. května. Z prvního semifinálového kola do něj postoupili reprezentanti Belgie, Moldavska, Švédska, Řecka, Litvy, Chorvatska, Finska, Polska, Srbska a také Izraele, přičemž na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy letošní ročník Eurovize bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko.