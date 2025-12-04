Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko

  19:40aktualizováno  19:40
Španělsko, Nizozemsko a Irsko odstupují ze soutěže Eurovize, reagují tak na dnešní hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže účastnit Izrael. Informují o tom tiskové agentury. Izraelský prezident Jicchak Herzog rozhodnutí EBU uvítal.
Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem Johannes Pietsch | foto: Reuters

JJ na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
Moderátorky na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
KAJ na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
Gabry Ponte na finále Eurovision Song Contest v Basileji (17. května 2025).
Účast Izraele v soutěži Eurovize se stala terčem kritiky některých zemí kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, kde židovský stát vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás.

Organizační výbor Eurovize rozhodl, že nebude hlasovat o jeho neúčasti, a to navzdory hrozbám bojkotu ze strany některých zemí kvůli válce v Gaze.

Ihned poté oznámila nizozemská televizní stanice Avrotros, že se ze soutěže stáhne, což znamená, že Nizozemsko se nezúčastní soutěže, kterou sledují miliony diváků světa. Stanice uvedla, že dospěla k závěru, „že za současných okolností nelze účast sladit s veřejnými hodnotami, které jsou pro naši organizaci zásadní“.

Španělská státní vysílací společnost RTVE rovněž uvedla, že se země stahuje z Eurovize. „Rádi bychom vyjádřili vážné pochybnosti o účasti izraelského vysílání,“ řekl šéf RTVE Alfonso Morales.

Neúčast a bojkot vysílání příštího ročníku soutěže potvrdila dále irská vysílací společnost RTE.

Evropská vysílací unie (EBU) uvedla, že její členové podpořili nová pravidla, která mají odradit vlády a třetí strany od nepřiměřené propagace písní s cílem ovlivnit voliče poté, co se objevila obvinění, že Izrael letos neférově podporoval svého účastníka.

„Toto hlasování znamená, že všichni členové EBU, kteří se chtějí zúčastnit Eurovize 2026 a souhlasí s dodržováním nových pravidel, jsou způsobilí k účasti,“ uvedla EBU.

Německo, významný podporovatel Eurovize, také varovalo, že se nezúčastní, pokud bude Izrael vyloučen. Izrael, který se v letošním ročníku soutěže umístil na druhém místě, na obvinění nereagoval, ale tvrdí, že čelí globální pomlouvačné kampani.

