Účast Izraele v soutěži Eurovize se stala terčem kritiky některých zemí kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy, kde židovský stát vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás.
Organizační výbor Eurovize rozhodl, že nebude hlasovat o jeho neúčasti, a to navzdory hrozbám bojkotu ze strany některých zemí kvůli válce v Gaze.
Ihned poté oznámila nizozemská televizní stanice Avrotros, že se ze soutěže stáhne, což znamená, že Nizozemsko se nezúčastní soutěže, kterou sledují miliony diváků světa. Stanice uvedla, že dospěla k závěru, „že za současných okolností nelze účast sladit s veřejnými hodnotami, které jsou pro naši organizaci zásadní“.
Španělská státní vysílací společnost RTVE rovněž uvedla, že se země stahuje z Eurovize. „Rádi bychom vyjádřili vážné pochybnosti o účasti izraelského vysílání,“ řekl šéf RTVE Alfonso Morales.
Neúčast a bojkot vysílání příštího ročníku soutěže potvrdila dále irská vysílací společnost RTE.
Evropská vysílací unie (EBU) uvedla, že její členové podpořili nová pravidla, která mají odradit vlády a třetí strany od nepřiměřené propagace písní s cílem ovlivnit voliče poté, co se objevila obvinění, že Izrael letos neférově podporoval svého účastníka.
„Toto hlasování znamená, že všichni členové EBU, kteří se chtějí zúčastnit Eurovize 2026 a souhlasí s dodržováním nových pravidel, jsou způsobilí k účasti,“ uvedla EBU.
Německo, významný podporovatel Eurovize, také varovalo, že se nezúčastní, pokud bude Izrael vyloučen. Izrael, který se v letošním ročníku soutěže umístil na druhém místě, na obvinění nereagoval, ale tvrdí, že čelí globální pomlouvačné kampani.