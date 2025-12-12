První nebinární vítěz Eurovize vrátí trofej. Protestuje proti účasti Izraele

Vítěz loňské Eurovize, švýcarský zpěvák Nemo, vrátí svou trofej na protest proti účasti Izraele v soutěži. Rozhodnutí přichází v době, kdy Eurovize čelí největší krizi ve své historii kvůli válce v Gaze, sporům o hlasování a bojkotům některých zemí.
Zpěvák Nemo na druhém semifinále Eurovize 2024

Zpěvák Nemo na druhém semifinále Eurovize 2024 | foto: AP Photo/Martin MeissnerAP

Švýcarský soutěžící Nemo během finále Eurovize (11. května 2024)
Švýcarský soutěžící Nemo během finále Eurovize (11. května 2024)
Švýcarský nebinární zpěvák Nemo právě vyhrál 68. ročník Eurovize s písní The...
Švýcarský nebinární zpěvák Nemo právě vyhrál 68. ročník Eurovize s písní The...
Vítěz loňského ročníku soutěže Eurovision Song Contest svůj krok zdůvodnil nesouhlasem s válkou v Pásmu Gazy a postojem organizátorů soutěže.

Šestadvacetiletý první nebinární vítěz soutěže uvedl, že mezi účastí Izraele a hodnotami, k nimž se Eurovize dlouhodobě hlásí, existuje „jasný rozpor“. Soutěž má podle nich reprezentovat jednotu, inkluzi a důstojnost, což je současnou situací zpochybněno.

„Jde o to, že soutěž byla opakovaně využívána k vylepšování obrazu státu, který je obviňován ze závažného pochybení,“ uvedl Nemo na Instagramu.

Účast Izraele v letošním ročníku Eurovize vyvolala výrazné kontroverze. Kritika se týkala nejen války v Gaze, ale také způsobu hlasování. Objevila se obvinění, že se izraelská vláda pokusila ovlivnit hlasování veřejnosti.

Bojkoty a protesty proti účasti Izraele podle organizátorů představují největší krizi, jaké soutěž Eurovision kdy čelila. Island, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Nizozemsko už oznámily, že příští ročník soutěže hodlají bojkotovat.

Evropská vysílací unie (EBU) v reakci na kritiku oznámila změny a zpřísnění některých pravidel soutěže. Podle EBU se následně „velká většina“ jejích členů shodla, že není nutné o účasti Izraele znovu hlasovat a že soutěž v roce 2026 může proběhnout podle plánu.

Rozhodnutí umožnit Izraeli setrvat v soutěži ocenil také izraelský prezident Jicchak Herzog. Ten jej označil za „ocenitelné gesto solidarity, bratrství a spolupráce“. Prezident už dříve setrvání židovského státu v soutěži označil za vítězství nad kritiky, kteří se jej snažili umlčet a šířit nenávist.

