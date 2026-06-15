Všichni se ve svých reakcích shodují, že Ewa Farna podala jedinečný výkon, který nemá v Česku obdoby.
Nadšení z Edenu sdílela na Instagramu třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková. „Když jdeš na koncert zpěvačky, kterou žereš a uznáváš, zpěvačky, jejíž hity byly v mém závodním playlistu. Upřímně, čekala jsem bombu, ale tohle? Legendární. 100% přirozenost a ten hlas, který se nesl Edenem? Nedá se nikdy zapomenout ani vymazat. Díky moc za atmosféru, za zážitek, za radost, kterou si rozdávala. A především za to, jak bláznivý, milý a naprosto autentický člověk jsi. Totální respekt,“ vzkázala Sáblíková Farne.
„Tenhle koncert bych chtěla zažívat zas a znova a stejně bych neměla dost. Světová show, fantastická company a popová diva Ewa Farna,“ napsala Daniela Brzobohatá. Označení „diva“ použil pro Ewu Farnou i Ondřej Brzobohatý.
„Tolik talentu, ženskosti, emocí, života, pokory, dřiny, humoru, bezprostřednosti, mateřství, přátelství, síly, úspěchu, lásky k životu a hudbě jsem takhle pokupě v pár hodinách dlouho neviděla,“ napsala herečka Veronika Arichteva a poděkovala kromě Ewy celému týmu, který za fenomenální show stojí.
Koncert si i přes nabitý program nenechala ujít ani zpěvačka Monika Absolonová. „Dnes jsem točila Máme rádi Česko, pak jsem zpívala v Kojeticích u hřiště a pak jsem jela k úplně jinému hřišti a stihla Ewu v Edenu,“ popsala Absolonová.
„Ewa je mimořádná. Zpěvačka a lídr. Pro mě je největší radost koukat na krásné věci. A dnešní večer byl překrásný. Děkuju za zážitek Ewě, všem muzikantům, zpěvákům, tanečníkům i všem, co vytvořili tu krásnou podívanou. Klobouk dolů. Ale jeden moment mě dojal moc… a to když poděkovala svému muži, a pak spolu zazpívali,“ dodala zpěvačka.
„Ze zeměpisu jsem měla dvojku, ale včera jsem si uvědomila, že moje znalosti nejsou zas tak slavné. Zjistila jsem totiž, že Eden v Praze je vlastně v Americe. A že existuje dvouhodinový koncert, který vypadá jako nekonečný videoklip, od kterého nedokážete odtrhnout oči. Že po největším stadionu běhá jedna malá holka, která umí donést emoce každému člověku až na každé sedadlo. Ewo. Kapelo. Týme. Edene. Nikdy jsem v Česku neviděla nic tak epického jako to, co jste včera předvedli,“ napsala manželka zpěváka Tomáše Kluse Tamara.
„Hranice možností v ČR opět zbourány a staví se nové. Ewa včera podala neuvěřitelný výkon, zpívala 2,5h v kuse - smekám! Bylo to inspirativní, odvážný, intimní, osobní, dojemný, nabombený ze všech stran,“ napsala manželka herce Romana Vojtka Petra a on její potvrdil palcem nahoru.
„Takovou show ČR ještě neviděla. Neuvěřitelný. Ani mě nenapadá, co dál, ale ona nám určitě zase vytře zrak. Ewa nemá konkurenci - bohyně,“ napsala Petra Vojtková.
„Jsou koncerty, které si užijete. A pak jsou koncerty, na které budete vzpomínat ještě dlouho. Ewa Farna ukázala, proč je tam, kde je. Talent, pokora, dřina a ten hlas. Královnou naprosto zaslouženě,“ přidali manželé Švancarovi.
„Byl to ten nejkrásnější koncert, který jsem kdy v životě viděla,“ napsala Česká Miss 2016 Andrea Bezděková.
Další slavné osobnosti se objevily s Ewou Farnou na pódiu. Kromě zpěváků jako Mirai Navrátil nebo Ben Cristovao s ní vystoupila i snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká.