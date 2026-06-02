Jdu z Edenu a slyším svoji píseň. Ewa Farna se na Václaváku přidala k mladé zpěvačce

  14:10aktualizováno  14:10
Být ve správný čas na správném místě. Tak by se dal popsat jedinečný zážitek, který se naskytl mladé zpěvačce vystupují pod jménem Natalli. V momentě, kdy s kytarou na pražském Václavském náměstí zpívala písničku Měls mě vůbec rád, procházela kolem i její interpretka Ewa Farna. Zlatá slavice si nejdříve kousek písně poslechla, načež se k vystoupení přidala.

„Jdu z taneční zkoušky na Edeny přes Václavák a slyším svoji písničku. Děkuju @natalie_rasicova za nejhezčí zastavení dne,“ napsala k videu na svém instagramu, kde dívku také označila.

Farna nejprve mladou zpěvačku s obdivem pozorovala a následně se k ní přidala. Společně pak ještě zazpívaly hit Na ostří nože. Tedy píseň, kterou si Farna loni v květnu zapěla v exkluzivním vystoupení s Duou Lipou během koncertu světové megastar v O2 areně.

Nečekané vystoupení na Václavském náměstí okamžitě přitáhlo pozornost kolemjdoucích, kteří si začali dění natáčet a někteří se z dálky i přidali.

Natalli alias Natalie Rašićová je česko-srbská zpěvačka, jež se věnuje natáčením coverů známých písniček. Na platformě TikTok ji sleduje více než 150 tisíc uživatelů.

Ewa Farna brzy oslaví 20 let působení na hudební scéně trojicí koncertů, které se uskuteční 13., 14. a 16. června v pražském Edenu. Stane se tak první českou zpěvačkou, která ve fotbalovém svatostánku odehraje vlastní show.

