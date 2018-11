Kapela Excelence ke dvacítce servíruje Dvacítku

Excelence je pražská klubová skupina, která právě slaví dvacáté narozeniny své novodobé existence. Její základní kámen však byl položen ještě o deset let dříve.

Excelenci založili Vendy Šváb a Vlodys Rieger na pražské Hanspaulce, ve čtvrti s velkou hudební tradicí, sahající až do šedesátých let. Pod vlivem této lokality hrála kapela už od začátku vlastní tvorbu s prvky bluesrocku. Repertoár se později přibližil na rockovou stranu spektra a dospěl až do dnešní podoby, kytarové písňové formy s rockovým základem, obohaceným saxofonem a dívčím vokálem.

Kapelou prošlo za její historii zhruba dvacet hudebníků. Současnou sestavu tvoří V. Šváb (bicí, zpěv, autor písní), T. Šaroun (baskytara), A. Jurigová (zpěv), V. Ryčlová (saxofon), F. Šubrt (kytara) a M. Horák (kytara).

Excelence vydala deset řadových CD a tři singly a natočila několik videoklipů. Ke dvacátým narozeninám Excelence vydává nové CD Dvacítka a naplánovala hned celou sérii jeho křtů. 2. prosince to bude v Černošicích, 14. prosince v Říčanech a 20. prosince v pražském klubu Free Masonic.