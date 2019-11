‚Existují lepší pokyny, než jaké vám dá Doktor Spánek.‘ Pokračování Osvícení sbírá rozporuplné reakce

Ewan McGregor se vyrovnává se stíny minulosti v pokračování kultovního filmu Osvícení režiséra Stanleyho Kubricka. Podle kritiků je film Doktor Spánek podle Stephena Kinga (Doctor Sleep) zábavným hororem, kterému se nedaří vymanit ze stínu svého slavného předchůdce. Snímek zamíří do českých kin 14. listopadu.

Dannyho Torrancese stále nemůže vyrovnat s hrůzou, které byl svědkem v hotelu Overlook. Trápí ho nespavost, noční můry a vznáší se nad ním přízrak jeho otce. Na osudové místo se vrací, jen aby se potkal s dívkou Abrou (Kyliegh Curranová). Danny hned vycítí, že dívka je obdařená stejným mimosmyslovým vnímáním jako on, je „osvícená“. Právě takto nadané lidi loví tajuplná Rose (Rebecca Fergusonová) a její kmen The True Knot (Pravý uzel). Začíná boj na život a na smrt.

Co praví kritika

„Doktor Spánek působí jako logické pokračování Kubrickova Osvícení,“myslí si Matthew Rozsa z webu Salon.com.

„To, co nejvíce na Doktorovi Spánku oceňuji, je, že se snaží být skvělým filmech sám o sobě. Alespoň dokud to jde,“ myslí si Amy Nicholsonová z magazínu FilmWeek.



„Detaily je to určitě pokračování Osvícení, ale celkově to má úplně jiný tón. Straší tam ti stejní duchové, ale přesto je to úplný opak toho, co bychom nazvali pokračováním,“ shrnul poněkud krypticky svůj názor Matt Looker z webu Shiznit.



„I přes řadu přešlapů a chvílemi až atmosféru komiksového sešitu, je to právě lidskost snímku, který diváka vtáhne,“ píše Randy Cordova z deníku Arizona Republic.



„Doktor Spánek by nikdy nefungoval jako samostatný film. K tomu ale pravděpodobně ani určen nebyl. Je to hororový film nabízející neúhledná potěšení, pokud přistoupíte na jeho hru,“ myslí si Angelica Jade Bastiénová z magazínu New York.



Zdaleka ne všechny názory ale film vychvalují. „Akorát pak máte chuť na něco lepšího,“neskrývá zklamání Pete Howell z deníku Toronto Star.

„Ať se rozhodnete pro jakoukoliv z nabízených cest do hotelu Overlook, existují v každém směru lepší pokyny, než jaké vám dá Doktor Spánek,“ píše Barry Hertz z deníku The Globe and Mail.



„Stejně jako ubohý Danny, Doktor Spánek nemůže uniknout duchům minulosti,“ míní Scott Tobias z webu NPR.

Kultorvní horor

V roce 1980 se Jack Nicholson zapsal do povědomí diváků jako zneuznaný spisovatel Jack Torrance ve filmu Osvícení. Jack odvezl svou rodinu do hotelu Overlook v Coloradu, kde, jak doufá, znovu nalezne inspiraci pro své dílo. Výměnou za pobyt dělá v prázdném hotelu přes zimu, kdy se budova nepoužívá, správce.

Místo inspirace ale nalezne šílenství, které mu přikazuje zabít jeho ženu Wendy (Shelley Duvallová) a syna Dannyho (Danny Lloyd). Snímek natočil režisér Stanley Kubrick na motivy stejnojmenného románu Stephena Kinga z roku 1977. V roce 2013 vydal King přímé pokračování v podobě románu Doktor Spánek, podle kterého je natočen tento film.