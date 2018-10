EXKLUZIVNĚ: Jak se upravuje Masarykův vous? Podívejte se na fotografie z natáčení Hovorů s TGM

PRAHA Jaká atmosféra panovala při natáčení myšlenkového střetu dvou českých velikánů? Filmaři zveřejnili sérii snímků z natáčení, které přibližují celý film i jednotlivé postupy na place.

Natáčelo se na přelomu dubna a května v zámeckém parku v Topolčianech, v místech letního sídla prezidenta Masaryka. V místech, kde spolu skuteční čapek a Masaryk rozhovory vedli. Natáčení předcházely důkladné čtené zkoušky a pak i soustředění herců a štábu na místě. Důležité bylo nasát atmosféru místa, což je t fotek i poznat.

Fotky z natáčení jsou černobílé, ale film samotný je pochopitelně barevný.

Hovory s TGM

Podzim 1928. Dva zamyšlení muži se prochází parkem, dva velikáni české historie. Kniha, kterou spolu připravovali, je nyní hotová. Karel Čapek si chce s prezidentem Masarykem rozdělit honorář, ale Masaryk není v dobrém rozmaru, protože mu jeho dcera zakázala tuto knihu vydat. Čapek se ale vzdát nehodlá a ví, že přesvědčování to bude těžké. Jejich debata ale nabere nečekaný směr a stočí se ke světovým událostem, politice i mileneckých poměrech. Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.

Režisérem filmu je Jakub Červenka, scénář připravil Pavel Kosatík, jako kameraman film nasnímal Jan Malíř. „Je to film o dvou mimořádných mužích, a také o tom, že emoce mohou být někdy silnější, než myšlenka. Dokonce i u tak výjimečných lidí,“ říká režisér Jakub Červenka. Pavel Kosatík vycházel při psaní scénáře ze samotné knihy, ale i z dosud nezveřejněných Masarykových dopisů. „Masaryk a Čapek jsou dost možná tím nejlepším, co jsme během sta let měli. Do jejich příběhu v přímém přenosu jsme chtěli vložit celý jejich život a dynamiku,“ dodává Kosatík k samotnému filmu.