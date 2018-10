EXKLUZIVNĚ: ‚Rašín? Diktátor. Stříbrný? Děvkař.‘ Masaryk v ukázce nadává na Muže 28. října

PRAHA O tom, že byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk aktivním politikem, ale také buřičem, který nechodil pro ostré slovo daleko, se diváci budou moct přesvědčit ve filmu Hovory s TGM. Snímek režiséra Jakuba Červenky zamíří do českých kin 18. října.

Masaryk nebyl tím „tatíčkem“, za kterého ho lidé mají. Byl to rváč, buřič a nemyslel si nic dobrého ani o svých kamarádech z politiky. Ostatně, údajně pohrdal i samotným Karlem Čapkem, jak v rozhovoru pro Lidové noviny řekl historik a scenárista Hovorů s TGM Pavel Kosatík. „Čapek skoro bezvýhradně přijal roli hlasu svého pána. Měl pro to ty nejchvalitebnější pohnutky – chtěl sloužit republice a pro něj republika rovnala se Masaryk. Totálně se mu oddal. Peroutka skoro naopak. Ten si uměl udržet distanc. Čapka si Masaryk mimochodem ani nijak zvlášť nevážil. Existují vzpomínky hradní archivářky Gašparíkové-Horákové, kde Masaryk v úzkém kroužku přátel mluví strašně úplně o všech kromě Beneše,“ míní Kosatík.

VIDEO: Hovory s TGM - exkluzivní ukázka

Podzim 1928. Dva zamyšlení muži se prochází parkem, dva velikáni české historie. Kniha, kterou spolu připravovali, je nyní hotová. Karel Čapek si chce s prezidentem Masarykem rozdělit honorář, ale Masaryk není v dobrém rozmaru, protože mu jeho dcera zakázala tuto knihu vydat. Čapek se ale vzdát nehodlá a ví, že přesvědčování to bude těžké. Jejich debata ale nabere nečekaný směr a stočí se ke světovým událostem, politice i mileneckých poměrech. Střet dvou velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.

Režisérem filmu je pak Jakub Červenka a jako kameraman film nasnímal Jan Malíř. „Je to film o dvou mimořádných mužích, a také o tom, že emoce mohou být někdy silnější, než myšlenka. Dokonce i u tak výjimečných lidí,“ říká režisér Jakub Červenka. Pavel Kosatík vycházel při psaní scénáře ze samotné knihy, ale i z dosud nezveřejněných Masarykových dopisů. „Masaryk a Čapek jsou dost možná tím nejlepším, co jsme během sta let měli. Do jejich příběhu v přímém přenosu jsme chtěli vložit celý jejich život a dynamiku,“ dodává Kosatík k samotnému filmu.