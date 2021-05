Exkurze do kulturní války. Rohanský ostrov je přední linií

PRAHA Na Rohanském a Libeňském ostrově těsně sousedí developeři a osadníci.

Ani Vltavou křtění Pražáci už nevědí, kde přesně leží hranice mezi Rohanským a Libeňským ostrovem. Ostrovy vznikaly, když si řeka razila cestu při povodních. A zanikaly, když jí v tom člověk industriální éry zatnul tipec. Tedy alespoň si myslel, že regulace řece jednou provždy vykáže pevnou cestu. Až povodně roku 2002 ukázaly, že to může být i jinak.

K hlavním bojištím tohoto zápasu s přírodou patřila zmíněná oblast v Praze 8. Patří sem i fakt, že se stále říká Rohanský ostrov, ač jeho ostrovní charakter zmizel zasypáním říčního ramene. A patří sem i plány, jak dát tomu koutu – pro jedny spontánní divočině, pro jiné brownfieldu blízko centra lákajícímu investory – nějakou stabilní tvář.



O tom se mluví už nějaký čas. Dokonce je už leccos v běhu, jak dokládá výstavba v Karlíně u Rohanského ostrova či na místě bývalého přístavu a loděnic u Libeňského ostrova. Koho to téma zajímá, může vyrazit na výstavu nazvanou Rohanský ostrov. Ale pozor, spíš než výstava tomu můžete říkat naučná stezka, exkurze či procházka přímo „na místě činu“, a co se týče rozsahu, zahrnuje i Libeňský ostrov. Ostatně oddělit je není snadné.

Ten podnik pořádá Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Odstartoval ho už za karantény v dubnu, tudíž mohl budit dojem, že právě když se všichni stáhli na internet, tato parta vylezla ze svého digitálního doupěte do terénu. Což je míněno jako pochvala a velké plus. Protože právě o terén a jeho tvář jde.

Kam za Štorchem přišel i Masaryk

Kdo tam chce vyrazit, může postupovat libovolně. Třeba si najít na webu www.iprpraha.cz heslo „výstava Rohanský ostrov“, z něj se poučit, ba si vytisknout i mapku s trasou prohlídky. Ta začíná u bývalého karlínského přístavu a po asi pěti kilometrech a deseti zastaveních vás dovede k cíli v Libni u synagogy na Palmovce.

Na oněch zastaveních se z infotabulí dovíte leccos k tématu. Ale to pravé ořechové začíná až na zastavení číslo 5 – „městská divočina“. Uprostřed Rohanského ostrova tam stojí pár metrů vysoká dřevěná vyhlídka. Z ní spatříte jakoby bezprizornou křovím zarostlou pláň, moderní výstavbu na jejím jižním okraji i golfové hřiště na východním. A dozvíte se, co by tam mohlo vyrůst. Fajnšmekři si ale přijdou na své teprve na Libeňském ostrově. Z tamních zastavení si zaslouží pozornost například „galerie v trávě“ (domoviště sochaře Jana Němečka a umělecké skupiny Olgoj chorchoj) a zejména „přírodní škola Eduarda Štorcha“. Zde známý spisovatel, pedagog, skaut či amatérský archeolog Štorch zahájil před téměř sto lety tehdy unikátní pedagogický experiment. Vybudoval tam „dětskou farmu“, de facto školu v přírodě v Praze, bez nutnosti dojíždění. To vše spatříte – na dokumentech či fotografiích (včetně snímků návštěvy TGM na dětské farmě) – v jakési improvizované napůl boudě, napůl stanu přímo v terénu.

Teď se vraťme k tomu možná nejpodstatnějšímu. Při prohlídce se nemusíte přísně držet trasy či zastavení. Zážitkem je už sama cesta po Libeňském ostrově. Jdete-li Menclovou ulicí (jiná tam není), její levou stranu tvoří spontánní svět zahrádkové kolonie, v němž vládne mentalita, řekněme, osadnická.

Lidé tu žijí v jakési pospolitosti, drží se pravidel samosprávy či tradice a v improvizované hospodě se kouří z komína. Pravou stranu téže ulice tvoří nová, zatím jen málo osídlená obytná výstavba. Je to svět, v němž vládne mentalita, řekněme, developerská či hipsterská, Svět lidí, kteří se sžili s digitálním vesmírem a chrání je digitálně zamykaná mřížová vrata.

Pro leckoho může být právě tento kontrast zlatým hřebem výstavy-exkurze-procházky. Těžko najít jinde v Praze místo, kde dva světy sousedí tak těsně. Kde sedíte v „domorodé nálevně“ a sledujete, jak se o sto metrů dále staví domy pro lidi z jiného světa. S nadsázkou řečeno, je to jakási frontová linie z nevyhlášeného bojiště kulturních válek, o kterých se teď tolik mluví.