Nejmocnější muž vesmíru He-Man se po desetiletích vrací do kin ve velkolepém blockbusteru

  13:30
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Popkultura osmdesátých let se v poslední době těší značnému zájmu a těžit z toho chce ambiciózní fantasy sci-fi blockbuster Vládci vesmíru, který vstoupil do českých kin 4. června 2026. S obřím rozpočtem pohybujícím se kolem dvou set milionů dolarů se pokusí proměnit nostalgickou vzpomínku v moderní franšízu pro 21. století. Snímek se navíc hrdě hlásí ke své barevné, mírně přepálené osmdesátkové DNA, což slibuje nevídanou vizuální podívanou.
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Vládci vesmíru. | foto: Amazon MGM Studios

Málokterá slavná značka má tak pragmatický původ jako právě Vládci vesmíru, v originále Masters of the Universe, neboť celý fenomén nevznikl v hlavě komiksového scenáristy ani spisovatele, nýbrž v hračkářské společnosti Mattel na začátku 80. let.

Od plastových figurek k popkulturní ikoně

Firma tehdy zoufale potřebovala vlastní řadu akčních figurek pro kluky, která by konkurovala úspěšným Star Wars. Výsledkem byl svalnatý barbarský hrdina He-Man, který v sobě kombinoval estetiku Barbara Conana, sci-fi technologie a magii.

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Aby hračky získaly hlubší kontext, vytvořil v roce 1983 Mattel ve spolupráci se studiem Filmation legendární animovaný seriál He-Man and the Masters of the Universe. Příběh o princi Adamovi, který se s pomocí magického Meče moci a formule: „By the power of Grayskull... I have the power!“ proměňuje v nejmocnějšího muže vesmíru, se stal okamžitým celosvětovým hitem. Pro tehdejší děti byla planeta Eternia, hrad Grayskull a věčný boj s démonickým Skeletorem středobodem vesmíru.

Prokletí předchozích adaptací

Nikoho tedy asi nepřekvapí, že se nedejná o první pokus o filmovou adaptaci daného tématu. Předchozí filmová zkušenost z roku 1987 však dopadla katastrofálně. Snímek Vládci vesmíru, kde hlavního hrdinu ztvárnil tehdy nesmírně populární Dolph Lundgren a Skeletora Frank Langella, skončil jako obří finanční i kritický propadák. Studio Cannon Group tehdy drasticky osekalo rozpočet, což vedlo k tomu, že se většina děje místo magické Eternie odehrávala v obyčejném americkém městečku. Film si sice časem vybudoval status bizarního kultu, ale značku u filmových studií na mnoho let odsoudil k nezájmu.

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Práva na zfilmování kolovala mezi studii Warner Bros., Sony a Netflixem a až spojenectví Mattel Films a Amazon MGM Studios dokázalo projekt v roce 2026 úspěšně dotáhnout do cíle.

Osmdesátková nostalgie

Režie Vládců vesmíru se ujal Travis Knight, šéf uznávaného animovaného studia Laika, který již v minulosti dokázal, že má obrovský cit pro kombinaci digitálních efektů s upřímnými emocemi a nostalgií, což je pro látku typu Vládci vesmíru ideální předpoklad. Scénář napsal Chris Butler společně s bratry Aaronem a Adamem Neeovými. Jejich příběh se zaměřuje na desetiletého prince Adama, který ztroskotá na Zemi a je odtržen od svého Meče moci. O necelé dvě dekády později zbraň nachází a je přenesen zpět na rodnou Eternii, která je však zdevastovaná a ovládaná temnými silami.

Hlavní herecké role si rozdělily vycházející hvězdy i prověřená hollywoodská esa. Jako princ Adam/He-Man se představí Nicholas Galitzine, Skeletora se ujal herecký chameleon Jared Leto a charismatického zbrojmistra Duncana ztvárnil Idris Elba. Ve vedlejších rolích se objeví například Camila Mendes, Alison Brie, Morena Baccarin či James Purefoy, přičemž populární komička Kristen Wiig propůjčila svůj hlas robotickému hrdinovi jménem Roboto.

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Podle finálních trailerů, které v uplynulých týdnech zaplavily internet, sázejí noví Vládci vesmíru na obří měřítko a opulentní triky. Diváci by se konečně měli dočkat propracovaného fantasy světa Eternie v celé jeho kráse – včetně hi-tech vozidel, bájných tvorů a gigantických bitev. Autor hudby Daniel Pemberton navíc do epického orchestrálního soundtracku zakomponoval původní syntezátorové motivy.

Snad se snímku podaří zlomit letité prokletí a nastartovat novou filmovou sérii. Všechny indicie zatím napovídají, že nás čeká poctivé letní dobrodružství, které starším ročníkům vlije krev do žil a mladé generaci představí jednoho z největších hrdinů popkultury.

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Nejmocnější muž vesmíru He-Man se po desetiletích vrací do kin ve velkolepém blockbusteru

Vládci vesmíru.

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