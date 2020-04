Feministka Keira Knightley bojuje proti soutěžím krásy. Film Problémissky se představuje

PRAHA Snímek Problémissky (Misbehaviour) vypráví o skutečných událostech z roku 1970. Skupina feministek se postaví proti prestižní soutěži krásy Miss World.

Soutěže krásy jsou přece diskriminace normálních žen, no ne? Alespoň o tom je přesvědčená parta londýnských feministek pod vedením Sally (Keira Knightleyová) a Jo (Jessie Buckleyová). Ty si vezmou do hlavy, že soutěž přeruší stůj co stůj.

Rok 1970 byl pro soutěž Miss World opravdu krušný. Nejdříve se o bombový útok (!) pokusila militantní skupina Angry Brigade. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Poté londýnské feministky, které neváhaly na účastnice házet pytle s moukou.



Za snímkem stojí britská režisérka Phillipa Lowthorpeová (Vlaštovky a Amazonky, seriál Koruna). Ve filmu dále hrají například Suki Waterhouseová, Greg Kinnear, Keeley Hawesová, Gugu Mbatha-Rawová, Rhys Ifans, Lesley Manville, Phyllis Logan a Ruby Bentallová.

Je taky poměrně na místě pochválit českého distributora filmu, společnost Bioscop, za vtipný český název.