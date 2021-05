Fenomén Follett. Proč je se každá jeho kniha stává kulturní událostí celosvětového významu?

Ve světě je zatím pořád známější než u nás, ale i v tuzemsku jeho romány dosahují mimořádných ohlasů. Na webu Databáze knih se hodnocení jeho stěžejní Kingsbridgeské tetralogie pohybuje vysoko, okolo 90 procent. Proto když se spisovatel Ken Follett ohlásí s novinkou, jde o kulturní událost celosvětového významu.

Když na konci dubna ohlásil velšský spisovatel Ken Follett tiskovou konferenci ohledně nové knihy, zájem byl obrovský. Dokonce takový, že přetíženost platformy Zoom, na níž se konference odehrávala, kvůli připojení novinářů bez přehánění z celého světa, způsobila občasné výpadky. Z Česka byly Lidové noviny pohříchu připojeny jako jediné.

I to dokládá, že u nás se Follett zařadil do spotřebního zábavního bloku někam po bok Vlastimila Vondrušky, čemuž by napovídala podobnost historických témat, mnohasetstránkový rozsah epopejí nebo současný jazyk, který postrádá prvky dobovosti. Na rozdíl od Vondrušky je ale Follett úplně jinde – spíš vedle Dana Browna. Ať už fantazií, kterou dokresluje Británii v období před tisícem let, nebo žánrovým rozptylem. Follett totiž zdaleka nepíše jen o historii.