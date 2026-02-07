Fenomén Spalující rivalita přichází na obrazovky jako ambiciózní hokejová romance

Fanoušci sportovních dramat a emotivních příběhů mají nový důvod k radosti. Na streamovací platformy a televizní obrazovky míří seriálová adaptace jednoho z nejúspěšnějších titulů současné queer literatury s názvem Spalující rivalita.
foto: HBO MAX

Projekt vychází z knižního bestselleru kanadské autorky Rachel Reidové, která si podmanila čtenáře po celém světě svou sérií s názvem Game Changers. Seriál se zaměřuje na fascinující a komplikovaný vztah dvou hokejových hvězd, jejichž cesty se protnou v nejprestižnější lize světa.

Děj Spalující rivality se točí kolem dvou hlavních protagonistů, kterými jsou Shane Hollander (Hudson Williams) a Ilja Rozanov (Connor Storrie). Shane je miláčkem Ameriky, vzorným sportovcem a nadějí svého týmu, zatímco Ilja představuje jeho pravý opak, je to sebevědomý, drzý a nesmírně talentovaný ruský útočník. Jejich vzájemná nevraživost začíná už v juniorských letech, kdy oba soupeří o pozici jedničky draftu. Co však začíná jako čistá sportovní nenávist a touha zvítězit nad tím druhým, se postupem let mění v hluboké a utajované pouto. Seriál mistrně vykresluje kontrast mezi jejich veřejným vystupováním na ledě a soukromým životem v hotelech a šatnách, kde se jejich rivalita mění v něco mnohem silnějšího.

Tvůrci seriálu si dali záležet na tom, aby hokejové prostředí působilo maximálně autenticky. Na rozdíl od mnoha jiných sportovních projektů se zde neřeší jen vztahy, ale velký prostor dostává i samotná hra, drsný tréninkový dril a psychický tlak, kterému jsou profesionální sportovci vystaveni. Rachel Reidová, autorka předlohy, se na vývoji scénáře podílela jako konzultantka, což zaručuje, že postavy neztratily nic ze své hloubky a charismatu, které jim vdechla v knihách.

Hlavní role obsadili mladí talentovaní herci, kteří museli projít náročným bruslařským tréninkem. Shanea Hollandera ztvárňuje Hudson Williams, který postavě propůjčil potřebnou zranitelnost i sportovní dravost, zatímco role Ilji Rozanova vyžadovala herce se silným charismatem, který dokáže zahrát jak arogantního lva salonů, tak citlivého muže skrývajícího svou pravou identitu a volba padla na Connora Storrieho. Seriál se dotýká důležitých témat, jako je homofobie v hokejovém prostředí, strach ze ztráty kariéry a cena za život v milosrdné lži.

Zajímavostí je, že knižní předloha byla původně vydána v roce 2019 a okamžitě se stala hitem na sociální síti TikTok. Popularita knihy dokonce vedla k tomu, že se o hokej začali zajímat i lidé, kteří sportu dříve neholdovali. Seriál tak má potenciál oslovit široké spektrum diváků od hokejových nadšenců až po milovníky romantických dramat. Pokud hledáte seriál, který kombinuje adrenalin z vyprodaných hal s intimním příběhem o hledání sebe sama, je Spalující rivalita sázkou na jistotu.

