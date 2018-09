Festival filmové komedie vyhrála Tátova volha. Má cenu za nejlepší snímek i režii

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (Náchodsko) Film Tátova volha uspěl dvakrát na Festivalu české filmové komedie. V sobotu získal hlavní cenu Zlatý prim a Jiří Vejdělek dostal od poroty ocenění za nejlepší režii. Přehlídka se konala v Novém Městě nad Metují po čtyřicáté, dříve se jmenovala Novoměstský hrnec smíchu.

Filmy mají možnost tradičně ocenit i diváci. Nejvíc se jim líbila romantická komedie cestovatele, blogera a režiséra Rudolfa Havlíka Po čem muži touží. Scénář napsal se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. V sále se lidé smáli 32,7 procenta z celkového času filmu. Rekord má stále Kameňák Zdeňka Trošky s téměř 37 procenty.



„S celkovou návštěvností jsme spokojeni. Letos jsme zařadili i dvě promítání na letních scénách. I přes nepřízeň počasí lidé měli o snímky zájem,“ uvedla mluvčí festivalu Kateřina Dufková. Do budoucna by pořadatelé rádi nalákali i přespolní diváky, většinou chodí do kina místní lidi, dodala.

Nejlepší herečka je Polívková, nejlepší herec Plesl

Porota letos hodnotila 12 filmů, 20 snímků bylo nesoutěžních. Nejlepší výkon ve filmech letošního ročníku podala podle poroty Anna Polívková, v mužské kategorii vyhrál Jaroslav Plesl. Cenu za nejlepší scénář k filmu Chata na prodej dostali Lucie Bokšteflová a Tomáš Pavlíček. Cenu nejlepší výtvarný počin porota udělila za vystižení atmosféry filmu Chata na prodej Janu Basetovi Střítežskému. Festival oceňuje i mladé tvůrce, cenu dostal David Solař za hudbu k filmu Přání k mání.



Nultý ročník festivalu se v Novém Městě nad Metují konal v roce 1978, kdy čestné uznání získala komedie Adéla ještě nevečeřela. Loni festival vyhrála filmová pohádka Anděl Páně 2. Diváci se nejdéle smáli u filmu Špunti na vodě, při soutěžní projekci zněl smích sálem po dobu 28,71 procenta vysílacího času.