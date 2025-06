Zázrak! Zbrusu nový sál v litomyšlském renesančním zámku láká milovníky hudby

Zahrála Filharmonie Hradec Králové vedená Jiřím Habartem a jako sólisté vystoupili sopranistka Jana Šrejma Kačírková a houslista Jan Mráček. Bylo to úplně poprvé, kdy nová vestavba ze zámeckého nádvoří vytvořila sál, který je sice zastřešený, ale koncerty se vlastně odehrávají tak trochu v přírodě. Sedíte sice pod střechou a neprší na vás (což se v sobotu bohatě vyzkoušelo), nicméně všechny povětrnostní a světelné změny diváci pociťují na vlastní kůži.

Nová konstrukce navržená architektem Josefem Pleskotem a scénografem Davidem Bazikou splňuje všechna kritéria památkářů, nikde se nedotýká zámecké budovy, přitom nabízí umělcům plnohodnotné jeviště i s nejmodernější technikou, operní orchestřiště (pod úrovní jeviště) a divákům unikátní zážitek.

Původní konstrukce z devadesátých let nepřežila zámeckou rekonstrukci započatou v roce 2023, vadila především památkářům, sestavovala se dlouho a do části hlediště i přes zastřešení pršelo. Po dobu rekonstrukce zámku se festival přestěhoval na dva roky do sportovní haly, což bylo, přes veškeré úpravy, kompromisní řešení. Prvním termínem, kdy se festival mohl vrátit do zámeckého areálu, byl letošní rok. A mluví-li dnes ředitel festivalu Michal Medek o novém SmetaNOVÉM sále (to je marketingový název projektu) jako o zázraku, příliš nepřehání. Stavba je nejen technologicky na výši doby, ale při přípravě a výstavbě se odehrál též byrokratický, logistický a v neposlední řadě též mecenášský zázrak.

SmetaNOVÝ sál

Vezměme to popořadě, zastavět nádvoří o půdorysu 30 krát 30 metrů konstrukcí, která ponese posuvnou střechu s motory, sama se dokáže při instalaci vysouvat, vyžadovalo hodně invence. Třeba střecha nad hledištěm se může otevřít a zavřít za čtyři až osm minut, podle potřeby, a na diváky by pršet nemělo. Světelný park je vybaven devíti bateriemi světel a musí vyhovět nejrůznějším vnějším podmínkám. Projektujete-li světla pro uzavřený sál, můžete počítat s více méně stabilními podmínkami, jenže SmetaNOVÝ sál musíte osvětlit za přímého slunce, v noci i se zataženou střechou. Konstrukci stojin, které drží střechu, musíte na nádvoří dostat úzkým průchodem.

Technických úskalí by se dalo jmenovat mnohem víc. Letos se konstrukce na nádvoří stavěla tři týdny, ale organizátoři festivalu počítají s tím, že až si celou akci několikrát procvičí, stáhnou dobu stavění na deset a čtrnáct dní.

Byrokratický zázrak je možné nalézt třeba ve faktu, že slib nového sálu padl v červnu 2024. Jenže to byl slib, pak začaly projektové přípravy a jednání s památkáři, na samém sklonku roku 2024 se vypisovala veřejná zakázka a začínal archeologický průzkum nádvoří, protože konstrukce zastřešení musí být ukotvena v betonových základech pod úrovní nádvoří. Archeologové sice objevili pozůstatky gotického kostkovského hradu, nicméně dokázali průzkum zadokumentovat a zakonzervovat tak, aby v březnu mohli betonáři začít se základy. Nosný systém zastřešení začali budovat stavbaři 24. dubna a následně sestavovali segmenty jeviště i hlediště, aby vše mohla v sobotu prověřit Velká zkouška.

Před rokem neměli organizátoři nic, kromě příslibu veřejných prostředků ve výši zhruba čtvrtiny z celkových 100 milionů korun. Tři čtvrtiny museli sehnat a většinu též díky úsilí velkých firem i jednotlivců též shromáždili. Velkou vzpruhou byl zájem veřejnosti o adopci sedadel v novém sále. V současnosti už festival získal více než 80 procent potřebných prostředků, nicméně když jim jako milovníci hudby pomůžete, určitě dáte peníze na dobrou věc.

Unikátní genius loci

A sál samotný? Funguje. Akustika je překvapivě dobrá, orchestr je slyšet výborně, sólisté se s ním „neperou“. Člověk se už těší, až se objeví na nějakém operním představení či koncertě, protože genius loci tohoto sálu je unikátní.

V Litomyšli předvedli celé zemi, že zázraky jsou možné, vždyť kdo by uvěřil, že lze za pět měsíců něco takového postavit v zemi, kde stát buduje infrastrukturní stavby hlemýždím tempem a kde nejčastější odpovědí na návrhy znějí: Nejde to. Všem, kteří se na vybudování SmetaNOVÉHO sálu podíleli, patří poděkování a hluboká poklona. Festival má pro příští desetiletí výborné předpoklady a možnosti rozvoje a posluchači ideální podmínky. Architekt Pleskot chce ještě upravovat parametry hlediště, samozřejmě k lepšímu.

Člověka napadá, zda dokážeme podobně nadšeně a hladce prosadit stavbu Vltavské filharmonie, hudbymilovná veřejnost by si to zasloužila a určitě pomůže, bude-li mít možnost.