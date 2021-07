Festival TrutnOFF BrnoON bude věnován postiženým tornádem, zve je zdarma

Hudební festival TrutnOFF BrnoON, který se uskuteční v tradičním termínu 20. až 22. srpna, bude letos věnován postiženým tornádem na Moravě. Lidem ze zasažených oblastí se pořadatelé na základě osobní zkušenosti rozhodli poskytnout na celý festival vstup zdarma.

„Tornádo nás osobně zasáhlo. V postižených oblastech jsme se ocitli den poté a viděli na vlastní oči tu těžko sdělitelnou zkázu. V Lužicích jsme pomáhali naší babičce odstraňovat důsledky tornáda a žasli nad obětavostí dobrovolníků, bez nichž by nám vše trvalo měsíce. Obdivovali jsme vzájemnou pomoc a pokoru, s jakou to lidé z postižených oblastí snášeli. To nás přivedlo na myšlenku poskytnout jim alespoň malou útěchu a odreagování se v posttraumatickém období,“ říká organizátorka festivalu Eva Navrátilová, původem z Hodonína.

„Jsme si vědomi, že lidé v postižených oblastech mají nyní jiné starosti, snažíme se jim tedy alespoň podat ruku a přivést je na jiné myšlenky. Na festivalu jim budou rovněž k dispozici naši psychoterapeuti,“ doplňuje.

„Vloni v pandemickém období vznikal u naší moravské babičky celý program minulého setkání. Nejinak tomu mělo být i letos. Příroda však zasáhla. ‚Babině‘ tornádo strhlo střechu a zahradu, kterou budovala přes čtyřicet let, to srovnalo se zemí. Uprostřed jako memento zůstala stát jediná třešeň,“ doplňuje zakladatel festivalu Martin Věchet.

Zájemci o volné vstupy na festival z postižených částí obcí – Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a hodonínského Pánova – se mohou pořadatelům festivalu hlásit do 10. srpna na emailové adrese: geronimo@trutnoffbrnoon.cz nebo telefonu +420 608 711 710. Z pandemických důvodů bude třeba počet návštěvníků i hostů regulovat.

Pořadatelé rovněž osloví představitele zasažených samospráv a písemné pozvání k debatě již odeslali hejtmanu jihomoravského kraje Janu Grolichovi. Přizván bude rovněž jeden z dobrovolníků novinář Jan Tuna a reportéři, kteří byli na místě, ale také třeba známý duchovní Ladislav Heryán.

Festival TrutnOFF BrnoON se stejně jako vloni uskuteční v brněnském areálu Na Střelnici. Multižánrová přehlídka představí na pět desítek kapel všech žánrů, mezi hlavní hvězdy patří Pražský výběr, Michal Prokop, Ondřej Havelka a Melody Makers, Vltava či J.A.R. Hudbu budou tradičně doprovázet open air bohoslužby, přednášky, poezie mladých básníků, divadlo nebo meditace.

Vstupenky za aktuální cenu 1300 Kč lze zakoupit na webových stránkách festivalu www.trutnoffbrnoon.cz nebo v síti a kamenných obchodech ticketportal.cz. I letos platí, že při objednání 9 vstupenek se dostává desátá zdarma.