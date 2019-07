‚Festivalové odzbrojení‘. Filmaři nechtějí, aby festival ve Varech platila Česká zbrojovka

Téměř čtyři desítky českých a slovenských režisérů, herců či producentů poslali vedení karlovarského filmového festivalu otevřený dopis. Protestují v něm proti tomu, že mezi partnery festivalu je i společnost Česká zbrojovka. Podle signatářů firma svojí obchodní politikou neodpovídá idejím, na nichž stojí mezinárodní filmový festival. Mluvčí festivalu Uljana Donátová na dotaz uvedla, že vedení festivalu bude otevřenému dopisu filmařů věnovat pozornost při hodnocení jeho letošního ročníku.

„Festival systematicky a hrdě promítá důležité filmy, které často mluví o násilí, nespravedlnosti, korupci či potírání lidských práv. Zve a podporuje filmaře ze zemí, kde se kvůli represivním režimům nemohou svobodně vyjadřovat a točit. Vážíme si toho, a právě proto nás zpráva o financování festivalu Českou zbrojovkou zklamala,“ píše se v dopise, který podepsali režiséři Jan Hřebejk, Tereza Nvotová, Vladimír Michálek, Juraj Nvota, Vít Klusák nebo herci Jana Plodková, Anna Šišková, Anna Geislerová či Zuzana Kronerová.



Uvádějí, že zbrojovka, oficiální sponzor festivalu, v minulosti vyvážel svoje zbraně do nedemokratických zemí s represivními režimy a vydělával tak na porušování lidských práv. „Domníváme se, že svátek filmu a svobody by z principu neměl být placen firmou, která podle zdrojů jako Amnesty International v minulosti porušovala kodex EU o obchodu se zbraněmi. Jsme přesvědčeni, že lidská práva by měla vždy stát nad byznysem,“ uvádějí. Apelují na vedení festivalu, aby se příští ročník festivalu konal bez podpory České zbrojovky. „Mnohem raději se zúčastníme skromnější, ale o to hrdější největší oslavy filmu v České republice,“ napsali.