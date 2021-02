FIKCE: Záhada pro policejního radu. Zločiny Velké Prahy by rozrušily i nebeské kriminalisty

Starý policejní rada, jehož jméno bývalo pojmem, se zkoumavě zahleděl na nově příchozí. Byli to jeho dávní kolegové, stejně jako sám rada už také dávno na věčnosti. Někdejší mordparta se i tady v nebi občas scházela, aby zavzpomínala na staré časy nebo probrala, kam se ubírá současný svět. Teď vypadali detektivové poněkud otřeseně.

Copak, pánové?“ otázal se rada. „My už jsme přece spolu viděli nějaké věci, tak z čeho jste tak bledí?“ „Je takový nový detektivní seriál, co má jako být z našich časů, pane rado. A já tomu vůbec nemůžu přijít na kloub,“ svěřil se první detektiv.



„Počkejte, čemu nemůžete přijít na kloub? Té záhadě, co se tam vyšetřuje?“ „Ale kdepak, to snad ani žádná záhada není,“ vložil se do hovoru druhý.

„A o co tam tedy jde?“

„O nějaké flašky s mlíkem. Že je děvečka kradla, a když jí na to statkářka přišla, tak ji ta děvečka v hádce shodila do studny. Možná jí přitom pomáhal její milý.“

„To je mi tedy případ,“ zabručel rada. „A je tam aspoň, než se zjistí, co se stalo, něco, víte, tajemného, podivného nebo přízračného, z čeho by člověku naskakovala husí kůže?

„Kdepak, pane rado.“

„Tak se to nějak napínavě nebo chytře vyšetřuje?“

„To prosím vůbec ne,“ hlesl detektiv. „Nejnapínavější věc, která se tam stane, je, že se ze skříně vysypou lahve na mlíko. Oni tam totiž mají ti pachatelé všude poschovávané lahve na mlíko.“ „Mlíko,“ opakoval chmurně rada. „Co třeba ten hlavní vyšetřovatel, je na něm něco zvláštního?“

„Ke všem se chová jako hulvát. Ke kolegům, ke svědkům, k pozůstalým... Takový přezíravý náfuka, prosím pěkně.“

„Možná má nějakého příjemnějšího kolegu?“

„Jednoho mladého, jmenuje se myslím Hlaváček nebo Nováček, toho ten vrchní inspektor ustavičně ponižuje, ale jinak na něm nic moc není a pořád kouká, jako by ho někdo odněkud ukrad. A jednoho starého, co o vyšetřované holce mlsně říká, že by takovou chtěl do postele, a celkem vzato je to taky dost nesnesitelná figura. Tenhle policista se ještě stará o roztomilého sirotka neteř, občas mu ji hlídá jeho známá prostitutka. Tam se asi bude odehrávat něco, co by se moc dobře vyjímalo v takovém tom čtení pro služky.“

„Ježíšmarjá,“ otřel si rada kapesníkem čelo. „A je tam aspoň čemu se zasmát?“ Detektivové se po sobě podívali a na dlouhou chvíli se zamysleli. „Policejní prezident má být jako trochu popletený,“ řekl pak váhavě jeden z nich. Rada si povzdechl. „No tak proč to tedy vyprávějí? Já vím, to je právě ta záhada,“ mávl rukou ke kolegovi, který se už chystal promluvit.

„Ono by to mohlo mít i politický motiv,“ navrhl detektiv. „Ale jděte,“ zapochyboval rada. „Do takové hlouposti že by někdo pletl politiku?“ „To byste se divil. Ten hlavní hrdina je vlastně taková oběť režimu, on prý totiž za císaře pána sloužil v Pešti, má za manželku nějakou protivnou uherskou šlechtičnu, a kvůli tomu teď dostal horší rajon. Ta Maďarka říká o Masarykovi, že je ďábel, a pro inspektora je zase kolega, který ho nahradil, protože je to legionář, protekční skrček. Ten zakomplexovaný legionář pak bude chtít, aby ho náš inspektor dostal do elitního klubu, kde se hraje mariáš.“

„Co prosím?“ zdvihl rada obočí. „Já jsem si to nevymyslel,“ pokrčil detektiv omluvně rameny.

„Pak tam ještě máme toho jurodivého šoféra, co vyhrožuje inspektorovi světovou revolucí, a ten mu zas na oplátku říká, že ho nezachrání ani Lenin,“ podotkl první detektiv. „To mi nepřipomínejte,“ zaúpěl druhý.

„A tu vraždu prý musejí vyšetřit za noc, protože bratr oběti je poslanec a jede vlakem, a když se dlouho nic zajímavýho neděje, tak vždycky někdo řekne ,pan poslanec už je za Vídní‘ nebo ,pan poslanec už projíždí Břeclaví‘, aby to jako dostalo nějaký to napětí. A Masaryk a jeho legionářská klika jsou pak na konci hrozně spokojení, že ten případ s kradeným mlíkem toho poslance nepoškodil.“

„Znáte ten pocit, pane kolego, když se vás někdo snaží tahat za nos, ale vůbec mu to nejde?“

„Jo, pane rado, to si pak takovej člověk začne ze zoufalství vymýšlet úplný s odpuštěním pitomosti.“

„No a co si o tom myslíte, proč se tam ta politika tolik plete?“

„Jestli ona to nemá být celé nějaká odvážná proklamace, víte, jako že ve všem je právě vždycky politika a že je to svinstvo.“

„To by tedy bylo originální. Ale snad by to i v takovém případě spáchali přece jenom chytřeji. Já bych spíš řekl, že oni jenom chtěli být za každou cenu neotřelí a trochu se jim to vymklo z rukou. Ne ne, já bych v tom jako hlavní tenhle politický motiv neviděl.“

„Taky by to celé ještě mohl být čin, jak se říká, z vášně,“ navrhl první detektiv. „Prosím vás, jak vás tohle napadlo?“ zdvihl rada obočí. „No,“ zarděl se trochu první detektiv. „Víte, jak byl kdysi ten úředník ze Smíchova, co měl takový nutkání, že musel každýmu ukazovat různý nemravný obrázky?“ „Ale to snad, pane kolego...“ „Já jen že tady taky v jednom kuse potřebujou lidem předvádět, jak někdo tentononc, nebo o tom aspoň mluvit, i když to nikoho celkem nezajímá.“

„Nechme toho, kdoví, kam bychom se dostali. Tohle taky nikam nevede. Tam musí být něco, co jsme přehlídli, proč k tomu celému došlo. Něco většího. Něco, řekl bych, až osudového.“

„Jestli ono to, pane rado, není spíš jenom takový trapný nedopatření. Jako u toho kuchaře z Braníka, co otrávil celou hospodu a pak se bránil, že vaří zásadně podle osvědčených rodinných receptů. Akorát se ukázalo, že když neměl na svíčkovou, dal tam prošlou koninu.“ „A víte že můžete mít pravdu, pane kolego? Nakonec na tom snad zase tak nezáleží, hlavně že to nikoho doopravdy nezabilo,“ uzavřel debatu rada.

A s tím se pánové rozešli pokračovat ve svém věčném odpočinku.