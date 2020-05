Filip F. Červenka točí za korony v průhledné bedně: Nemůžete se ani podrbat, vždycky narazíte do toho štítu

Praha Herec Filip František Červenka, kterého proslavil televizní seriál Most!, o tom, jak probíhá natáčení a maturita v době koronaviru, jaké to bylo, točit svou první milostnou scénu, a jak se stal hercem vlastně náhodou.

Kvůli koronaviru se zavřela divadla a přerušilo se natáčení filmů a televizních seriálů. Herce Filipa F. Červenku však nezastavila ani pandemie. V pondělí ho můžeme vídat v televizním seriálu Láska v čase korony, který vzniká právě teď, během krize, a v němž ztvárnil postavu jménem Bejk.



Tým kolem producenta a scenáristy Tomáše Baldýnského, který stojí za sitcomy Comeback nebo Kosmo, přišel na způsob, jak pokračovat v tvorbě a přitom dodržovat ochranná opatření: herci mají po celou dobu na hlavě ochrannou pomůcku, která dostala název OPUHA neboli ochranný prostředek umožňující hereckou aktivitu. Jde o plastový štít, přes který je vidět obličej a zároveň svého nositele chrání.

Začínající herec Filip F. Červenka se tak hned na začátku kariéry setkává s neobvyklými filmařskými postupy. Doufá však, že se život brzy vrátí do starých kolejí. Díky úspěchu seriálu Most!, v němž ztvárnil roli Tondy Říhy, náctiletého syna hlavní postavy Luďana, dostal nové filmové i divadelní nabídky, a tak se těší, až si zase stoupne před kameru nebo na divadelní prkna.

Lidovky.cz: Jak se točí v čase korony?

Ze začátku jsem byl docela skeptickej. Nevěděl jsem, jak to celý bude probíhat, a taky jsem měl trochu strach. Když nás ale všechny otestovali, naštěstí jsme byli negativní, a zavedli všechny ty podmínky, bylo to už v pohodě.

Lidovky.cz: Jaká platí při natáčení opatření?

Co nejvyšší. Dodržujeme karanténu. Zůstáváme doma, co nejvíc to jde, a vídáme se s co nejméně lidmi. Na místo jezdíme v rouškách, při natáčení nosíme štíty a v místnosti jsme buď sami, nebo maximálně s jedním člověkem v roušce. Všude je dezinfekce. A snažíme se prostě chovat čistotně.