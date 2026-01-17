Film Citová hodnota získal ceny Evropské filmové akademie za herecké výkony

Cenu Evropské filmové akademie za nejlepší herecké výkony letos získali Stellan Skarsgård a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachim Trier. Ocenění byla vyhlášena během slavnostního večera v Berlín. Snímek se uchází také o ceny za nejlepší film, režii a scénář.
Stellan Skarsgård během slavnostního večera při předávání Evropských filmových cen (17. ledna 2025) | foto: Reuters

Snímek o složitých rodinných vztazích a vášni k herectví loni obdržel Velkou cenu na festivalu v Cannes, což je druhé nejvyšší ocenění tohoto festivalu.

Hlavní roli v něm ztvárnila Renate Reinsveová po boku s Stellanem Skarsgardem a americkou herečkou Elle Fanningovou. Čtyřiasedmdesátiletý Skarsgaard ve filmu podle filmových kritiků předvádí jeden ze svých nejlepších výkonů. Snímek je nyní možné zhlédnout v české distribuci.

Příběh hořké mezigenerační výpovědi sleduje sestry Noru (Reinsveová) a Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaasová), které se znovu setkávají se svým odcizeným otcem Gustavem (Skarsgaard), před lety slavným filmařem. Gustav se pokouší o comeback a nabídne Noře, divadelní herečce, hlavní roli ve svém novém filmu. Když Nora odmítne, otec roli bez váhání svěří mladé hollywoodské hvězdě (Fanningová), což ještě zhorší už tak napjaté rodinné vztahy.

Skarsgaard hrál v několika filmech režiséra Larse von Triera. Ve snímku Miloše Formana Goyovy přízraky ztvárnil hlavni roli malíře Goyi. S režisérem Václavem Marhoulem natočil filmovou adaptaci románu Jerzyho Kosińského Nabarvené ptáče, která byla uvedena na festivalu v Benátkách.

V Česku natáčel i sportovní snímek Borg/McEnroe. Předtím se objevil v jedné z vedlejších rolí filmové adaptace románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí, kterou režíroval Philip Kaufman.

V roce 2021 získala Reinsveová hlavní roli Julie ve filmu Nejhorší člověk na světě, režírovaném stejným režisérem Trierem. Za svůj výkon obdržela cenu pro nejlepší herečku na filmovém festivalu v Cannes.

