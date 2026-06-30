Michael, uvedený do kin letos v dubnu, zachycuje životní příběh zesnulého amerického zpěváka od prvních úspěchů jako dětské hvězdy v rodinné hudební skupině The Jackson 5, až po jeho vzestup na vrchol slávy a proměnu v sólového krále popu. Hlavní roli ve filmu ztvárnil Jacksonův synovec Jaafar Jackson. Colman Domingo a Nia Longová si zahráli zpěvákovy rodiče.
Rekord v tržbách dříve držel snímek Oppenheimer (2023) z dílny Christophera Nolana, tříhodinové dramatu o vědci Robertu Oppenheimerovi a morálních důsledcích vývoje jaderné bomby. Film, v hlavní roli s Cillianem Murphym, celosvětově utržil 975,8 milionu dolarů (20,74 miliardy Kč). V roce 2024 opanoval udělování Oscarů, zlatou sošku získal za nejlepší snímek roku, režii i herce i hlavní roli.
Michael předčil Oppenheimera navzdory tomu, že Nolanův film v létě 2023 těžil z fenoménu „Barbenheimer“, dvojice žánrově zcela odlišných filmových trháků, které byly uvedeny do kin současně. Filmoví diváci se tehdy nahrnuli do kin, aby zhlédli filmy Barbie a Oppenheimer po sérii internetových memů satirizujících uvedení diametrálně odlišných filmů ve stejný den.
Snímek o králi popu tento měsíc překonal další významný rekord. Předčil celosvětové tržby ve výši 911 milionů dolarů (19,36 miliardy Kč) dosud nejvýdělečnějšího hudebního životopisného filmu Bohemian Rhapsody (2018). Herec Rami Malek si za ztvárnění Mercuryho vysloužil Oscara.
Michael našel úspěch u Jacksonových fanoušků po celém světě za pojetí zpěvákova dětství, slavných koncertních vystoupení či videoklipů. Filmoví kritici však snímku vyčítají, že opomíná kontroverze, jež Jacksonův život a kariéru provázely. Film se například nezabývá obviněními ze sexuálního zneužívání proti Jacksonovi. V důsledku předešlé dohody o mlčenlivosti byly scény o této problematice vystřihnuty.
Časopis The Hollywood Reporter uvedl, že film „potěší dlouholeté fanoušky, kteří tuto hudbu zbožňují“, zatímco list The Daily Telegraph snímku vyčetl, že se vyhýbá nepříjemným tématům. The Independent dílo označil za „zvrácenou a bezduchou snahu vydělat peníze“.