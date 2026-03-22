Filmová poutní místa: Když se kulisy stanou realitou a lákají davy

Zatímco fanoušci seriálu Vikingové zaplavují drsné irské útesy, obdivovatelé sci-fi ságy Duna vyrážejí do oranžových písků jordánské pouště Wadi Rum. Zapomenout nesmíme ani na skotský viadukt Glenfinnan, kde stovky lidí každý den čekají na průjezd parního vlaku, aby si připomněli cestu do Bradavic. Očekávaný velkofilm Odyssea od vizionáře Christophera Nolana nepochybně vytvoří další takový trend a přepíše seznam „povinných“ zastávek pro každého cinefila.
Kromě autentických lokalit však existuje i jiná fascinující kategorie míst: filmová městečka postavená „na zelené louce“. Některá z nich po poslední klapce zmizela, jiná se stala skanzeny, které dnes vyprávějí příběhy o lesku i úpadku stříbrného plátna.
Od londýnské zkázy po pohádkový přístav na Maltě
Jednou z nejikoničtějších průmyslových lokalit, která se nesmazatelně zapsala do dějin kinematografie, je areál Beckton Gasworks v Británii. Tato rozlehlá, opuštěná plynárna poskytla filmařům syrový vizuál, který nebylo možné v ateliéru napodobit. Nejslavněji ji využil Stanley Kubrick pro svůj epos Olověná vesta. Díky specifické architektuře plynárny se Londýn proměnil v rozbombardované vietnamské město Hue. Ještě předtím se zde však v mlze proháněl i James Bond v bondovce Jen pro tvé oči.
V naprostém kontrastu k deprimujícímu areálu je tzv. Popeye Village (Pepkova vesnička) na Maltě. Tento barevný shluk dřevěných domků v zátoce Anchor Bay vznikl v roce 1980 pro snímek Pepek námořník. Přestože film u kritiky příliš neuspěl, kulisy se staly hitem. Dnes jde o jedno z nejnavštěvovanějších míst ostrova, kde se můžete projít po palubě starých lodí nebo navštívit poštu a pekárnu, které vypadají jako vystřižené ze světa komiksu.
Divoký západ: Mezi kalifornským ohněm a marťanskou krajinou
Westerny vždy vyžadovaly prostor a autenticitu, což dalo vzniknout legendárním rančům. Paramount Ranch v Kalifornii sloužil filmařům od roku 1923 a „zahrál“ si v desítkách děl – od klasických kovbojek až po moderní sci-fi hit Westworld. I když areál v roce 2018 těžce poškodily ničivé požáry, jeho historický význam je tak velký, že se okamžitě začalo s jeho citlivou obnovou.
Unikátem je pak Pioneertown. V roce 1946 ho skupina herců (včetně Roye Rogerse) postavila jako funkční filmovou dekoraci, která měla zároveň sloužit jako útočiště pro štáby. Městečko vypadá jako z 19. století, uvnitř domů byl ale moderní komfort. Na rozdíl od jiných kulis Pioneertown nikdy nezanikl – lidé v něm dodnes žijí, provozují stylové bary a lákají turisty na atmosféru starého Hollywoodu.
Pokud filmaři hledali něco skutečně nadpozemského, mířili do osady Paria v Utahu. Zdejší rudé pískovcové útvary jsou tak bizarní, že ve filmu John Carter: Mezi dvěma světy představovaly povrch Marsu.
Od hobitích nor po zapomenuté chrámy v písku
Nový Zéland se díky Peteru Jacksonovi stal synonymem pro Středozem. Hobitín v oblasti Waikato je pravděpodobně nejúspěšnější filmovou lokací na světě. To, co začalo jako dočasná stavba, se proměnilo v precizně udržovanou vesnici s kvetoucími zahrádkami a hospodou U Zeleného draka, která ročně generuje obrovské zisky.
Podobnou stopu zanechaly Hvězdné války v Tunisku. Planeta Tatooine, domov Anakina Skywalkera, není jen trikem v počítači. Fanoušci dodnes putují do oblasti kolem města Nefta, kde v písku stojí ikonické kupolovité stavby. Některé z nich sice nahlodává čas a vítr, stále ale zůstávají magnetem pro „vesmírné“ poutníky.
Někdy však ambice filmařů doslova pohřbí čas. V roce 1923 nechal režisér Cecil B. DeMille v kalifornských dunách Guadalupe vystavět gigantické starověké egyptské město pro film Desatero přikázání. Po skončení natáčení nechal kulisy zakopat, aby je nemohla využít konkurence. Celá desetiletí se mělo za to, že jde o legendu, dokud archeologové nedávno nevykopali obří sádrové sfingy, které v písku přečkaly téměř celé století.
Ať už jde o vzkvétající parky nebo rozpadající se paláce – jako v případě Letního paláce v Malajsii (postaveného pro film Anna a král) – tato místa dokazují jedno: lidská touha navštívit svět iluzí je silnější než realita všedního dne.