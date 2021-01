Filmaři dokončili natáčení romantické komedie Přání Ježíškovi

PRAHA Filmaři dokončili v Josefově Dole v Jizerských horách natáčení nové romantické komedie Přání Ježíškovi. Snímek vznikl v režii Marty Ferencové, která stojí za úspěšnými snímky Všechno nebo nic a Příliš osobní známost. Příběh natočený podle scénáře Marcina Baczyńskiho vypráví různé osudy několika mužů a žen, jejichž řešení přichází přímo na Štědrý den. Film by měl dorazit do kin letos 25. listopadu.

Štáb producenta Adama Dvořáka řešil při natáčení problémy s počasím. „Sehnat dostatek sněhu, když sníh není, to byl opravdu velký úkol. Proto jsme se přesunuli na finále natáčení do Jizerských hor. Sníh jsme dosypávali v Praze a Brně a všude, kde to šlo. Pak samozřejmě covid, všichni chodili s rouškami, všichni jsou opatrní, všechno se špatně shání,“ konstatoval producent.



Ve filmu slovenské režisérky Ferencové se objeví například Richard Krajčo, Jiří Langmajer, Anna Polívková, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Elizaveta Maximová nebo Hana Vagnerová. Podle slovenské režisérky Ferencové mohou diváci od novinky čekat velkou paletu emocí, typů postav a vztahů. „Baví mě, že každou chvíli děj přeskakuje z jednoho příběhu do druhého a že to nenudí a diváka táhne stále dopředu,“ podotkla.

První klapka snímku padla v polovině loňského listopadu v Brně. Natáčení pokračovalo celý advent a vyvrcholilo na Tři krále. „Každý by chtěl mít v kinech milion diváků a tenhle film má krásný scénář, to obsazení je pěkné, takže může vzniknout krásný příběh,“ sdělil Jaroslav Dušek, který ve filmu podobně jako v úspěšném snímku Pelíšky tvoří pár s Evou Holubovou.

Komediální žánr byl v tuzemských kinech, která jsou v současné době kvůli pandemii koronaviru uzavřena, žádaný. Nejnavštěvovanějším českým snímkem loňského léta se stal film 3Bobule, který za měsíc od premiéry v kinech zaznamenal téměř 170.000 diváků. Velkou návštěvnost vykazovala také komedie Chlap na střídačku režiséra Petra Zahrádky. V čele víkendové návštěvnosti kin byla před jejich uzavřením 12. října komedie Bábovky režiséra Rudolfa Havlíka. Film natočený podle knižní předlohy spoluautorky scénáře Radky Třeštíkové za tři týdny nasbíral přes 145 tisíc diváků.

Předloni se nejnavštěvovanějším snímkem stala komedie Ženy v běhu, která zaznamenala přes 1,54 milionu diváků a vydělala bezmála 212 milionů korun. Snímek režiséra Martina Horského získal na letošních filmových cenách Český lev nestatutární Cenu filmových fanoušků.