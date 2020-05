Televizní adaptace za všechny prachy. Tygřího krále si zahraje Nicolas Cage

LOS ANGELES Bizarní dokumentární série Tygří král (Tiger King) vzala minulý měsíc obrazovky útokem. Kombinace vražd, drog, politických kampaní a výbuchů přiměla diváky myslet si, že už to snad ani nemůže být divočejší. Může. Pro připravovanou adaptaci byl do hlavní role „Tygřího krále“ Joe Exotica obsazen Nicolas Cage.

V centru dokumentární série Tygří král stojí excentrický homosexuál, polygamista, nadšenec do výbuchů a majitel parku plného exotických zvířat Joe Exotic (vlastním jménem Joseph Schreibvogel). Proti němu stojí vypočítavá ochránkyně zvířat s (nejspíše) velmi temnou minulostí Carole Baskinová. Šílená jízda Tygřího krále přiměje diváka pochybovat o tom, co je na tomto světě vlastně všechno možné.

Není tedy divu, že Netflix na vlně úspěchu dokumentární série chystá i televizní adaptaci. Ta by podle dostupných informací měla vycházet z reportážního článku novináře Leif Reigstada Joe Exotic: Temná výprava do světa zdivočelého muže (Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild). Práva pro sebe získal režisér a producent Dan Lagana, tvůrce seriálu Americký vandal.



Obsazení Nicolase Cage do role pološíleného chovatele tygrů je poměrně překvapivé. Když odhlédneme od toho, že sám Joe Exotic chtěl, aby ho v adaptaci zahrál Brad Pitt, stejně jde podle všeho o žádanou roli. Zájem projevil například oceňovaný americký herec Edward Norton.

Kromě Nicolase Cage je již z dřívějška známá představitelka Carole Baskinové. Excentrickou ženu, jež možná zabila svého předchozího manžela, si zahraje americká herečka Kate McKinnonová (Ségry, Pařba o Vánocích). K hereckému obsazení se pro magazín Entertainment Weekly Baskinová vyjádřila: „Kate McKinnonová je skvělá herečka. Big Cat Rescue (ochranářský park Carole Baskinové a jejího manžela, pozn. aut.) ji ale prosí, aby nenatáčela se skutečnými kočkami a koťaty.“

Sám Nicolas Cage má každopádně v kinematografii nezastupitelné místo. Jedni ho milují a druzí nemohou vystát. To platí pro filmové fanoušky i filmaře. Jeho herecké výkony kolísají od výborných po katastrofální (viz například film Rituál z roku 2006). Režiséry zase vytáčí svou špatně krocenou zálibou v improvizacích.