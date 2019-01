Filmová ponorka Kursk jde ke dnu. O záchranu námořníků bojuje Colin Firth

PRAHA Námořníci uvěznění pod vodou v ocelové rakvi. Jejich záchranu komplikuje voda i jejich vlastní vláda. Snímek Kursk dramaticky mapuje neslavný konec stejnojmenné ruské ponorky v roce 2000. Snímek zamíří do českých kin 17. ledna.

„Je příliš velká tma na psaní, ale pokusím se o to. Zdá se, že nejsou žádné šance, 10–20 %. Doufejme, že aspoň toto bude někdo číst. Zde je seznam osob z druhé sekce, kteří jsou teď v devítce a pokusí se odsud dostat. Pozdravy všem, není třeba zoufat,“ napsal si do deníku kapitán Dmitrij Romanovič Kolesnikov. Píše se 12. srpna 2000 a ruská jaderná ponorka Kursk K-141 klesá po mohutné explozi na mořské dno. Nikdo neštěstí nepřežije. Až do poslední chvíle ale námořníci doufají, že někdo přijde na jejich záchranu.

Katastrofa



Kursk měla potopit chemická reakce peroxidu vodíku, který pronikl skrze rez do torpédových pouzder. Následná chemická reakce způsobila výbuch. Ponorka se začala potápět a tlak pravděpodobně způsobil výbuch samotných torpéd. K jaderné katastrofě ale naštěstí nedošlo, protože kontrolní tyče zůstaly nepoškozené.

Režisér Thomas Vinterberg (Hon, Daleko od hlučícího davu) se snaží dramaticky zachytit zoufalý boj přeživších námořníků o holý život. Na souši si pak své soukromé drama prožívají jejich rodiny, které se zoufale snaží své nejdražší zachránit. Cílem bylo zmobilizovat posádky jiných lodí, které se v okolí nacházely. Případné narušení výsostných vod nebylo ruské vládě vůbec po chuti.

Jedním z možných zachránců je i britský komodor David Russell (Colin Firth) a jeho loď HMS Vanguard. Dění na souši je divákům zprostředkováno očima Taťány Averiny (Léa Seydouxová). Ta má na palubě manžela Michaila (Matthias Schoenaerts). Kromě nich se ve filmu objeví například Max von Sydow (Prokletý ostrov, Minority report) nebo August Diehl (Spojenci, Hanebný pancharti).

Zajímavostí je, že ve filmu si ještě stačil zahrát švédský herec Michael Nyqvist, který v roce 2017 podlehl rakovině plic. Jedna z jeho posledních rolí byla také v ponorkovém snímku Útok z hlubin z konce minulého roku. Poslední filmové zásahy oblíbeného herce se tak bez nadsázky odehrávaly pod vodou.