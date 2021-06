Filmová přehlídka se vším všudy. Anifilm nabídne i dětský film o nesnadném tématu smrti

LIBEREC V úterý odstartuje v Liberci mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm – jedna z prvních velkých kulturních akcí, které se po nedávném rozvolnění uskuteční takřka v normální podobě.

Na úterním slavnostním zahájení Anifilmu budou rovnou uděleny některé z cen – tu za celoživotní přínos animovanému filmu převezme Edgar Dutka. Letošní osmdesátník se především jako scenárista podílel na řadě animovaných filmů a seriálů a výběr z nich je součástí programu Anifilmu: zájemci mohou vidět film Jiřího Barty Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? z roku 2009 nebo dvě pásma krátkých snímků pro děti v režii Zdeňka Smetany, Vlasty Pospíšilové, Dagmar Doubkové a dalších.

Již první večer budou známi také vítězové národní soutěže Český obzor. Ta je rozdělena do čtyř sekcí: Láska / Nenávist, Balady a romance, Dětem vstup povolen a Videoklipy + Zakázková tvorba. V sekci Balady a romance soutěží i čtrnáctiminutový „erbenovský“ snímek studentky FAMU Anny Podskalské Rudé boty, který bude také reprezentovat Českou republiku v soutěži Cinéfondation na nadcházejícím festivalu v Cannes.



Na Anifilmu mu konkurenci tvoří třeba krátký film Marka Náprstka Mraveniště, jenž líčí konec lidstva z pohledu mravenců. V sekci Láska / Nenávist lze být zvědavý například na to, jak se režisérovi Pavlu Alexašinovi původem z ruského Magnitogorsku povedlo ve tříminutovém snímku Havel. O svobodě oživit myšlenky českého disidenta a prezidenta.

Dětství Calamity Jane

V mezinárodní soutěži celovečerních filmů patří k favoritům snímek Calamity – dětství Marthy Jane Cannary, za nějž jeho tvůrce Rémi Chayé získal hlavní cenu na festivalu v Annecy. Vytvořil obraz dětství slavné postavě dějin Spojených států Marthy Jane Cannaryové, známé jako Calamity Jane. Inspirací mu prý bylo zhlédnutí dokumentu o oné nevšední ženě, po němž si prý kladl dnes často přítomnou otázku: „Co to znamená být kluk? A co to znamená být holka?“

Pozoruhodný portrét jiné dívky soutěží mezi krátkými filmy: indonéský snímek Javánka Anna, jejž natočila Fatimah Tobing Rony, rekonstruuje osudy Annah, která byla ve třinácti letech prodána z Jávy do Francie a následně bez odměny sloužila slavnému malíři Paulu Gauguinovi nejen jako uklízečka, kuchařka a předloha slavného obrazu.

Z velkého množství krátkých filmů s náměty od narození dítěte až po vraždu lze namátkou zmínit třeba dalšího držitele ocenění z Annecy, odvážný čínský nezávislý film Město (režie Yifan Bao) – napínavé drama o pohlcení systémem, revoltě a rodinném stigmatu. Odehrává se ve městě, kde mají šanci jen ti obyvatelé, kteří podstoupí přetvoření obličeje pomocí masky.

K českým zástupcům v mezinárodní soutěži celovečerních snímků patří zkušený tvůrce Jan Balej. Ve filmu Barevný sen předkládá dobrodružný příběh o tom, jak je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat zpět. Snímek s neobvyklou stylizací i hlasovým obsazením vznikal s omezeným rozpočtem, v nezávislé produkci a skromném týmu, přesto rozhodně není bez šance na úspěch.

Výsledkem mezinárodní koprodukce Česka, Slovenska, Francie a Polska je další snímek českých tvůrců v mezinárodní soutěži, film Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka Myši patří do nebe. Jde o loutkovou adaptaci úspěšné knihy Ivy Procházkové, jež s lehkostí a hravostí předkládá dětskému publiku nesnadné téma smrti.