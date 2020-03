Filmová tvorba klesne kvůli koronaviru o 75 procent. Ztráty jsou ve stamilionech

Opatření proti šíření koronaviru způsobí v Česku podle Asociace producentů v audiovizi (APA) ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborech ztráty ve stovkách milionů korun. Podle APA je ve hře pokles filmové výroby o 75 procent do konce roku. Za asociaci to dnes sdělila Martina Reková.

Tuzemský audiovizuální průmysl zažívá podle producentů největší krizi, netočí se seriál s Orlando Bloomem, oblíbené tuzemské televizní seriály, odloženy byly premiéry nových filmů a kvůli zavřeným kinům zmizel z distribuce i dokument V síti, který upozorňoval na sexuální zneužívání dětí přes internet.



Asociace producentů v audiovizi, která sdružuje více než 100 producentských a produkčních firem, připomíná, že investice do výroby audiovizuálních děl na území ČR směřují pouze ze 40 procent do filmových profesí, 60 procent pak putuje do nefilmových odvětví. Svou práci tak nyní kromě producentů, režisérů, kameramanů nebo herců nemůže vykonávat také celá řada nefilmových profesí.

Zastavilo se natáčení českých projektů doma i v zahraničí. Obhlídky a další přípravy na chystané natáčení stopli například i tvůrci dlouho připravovaného koprodukčního filmu Alma a Oskar, milostného příběhu vztahu malíře Oskara Kokoschky a vdovy po hudebním skladateli Gustavu Mahlerovi.

Situace zasáhla i zahraniční zakázky. V době zavedení opatření proti šíření koronaviru v ČR vznikaly filmové projekty z Velké Británie, Německa, Dánska, USA, které se natáčely pro Netflix, Columbia Pictures, Warner Bros., ZDF, BBC, Amazon, Sony Pictures či studio Disney.

„U řady zahraničních projektů už se nyní ví, že budou zrušeny, jiné se do České republiky vrátí. Některé země začínají reagovat na krizi tím, že plánují začít zavádět speciální pobídky pro filmaře tak, aby jim filmový byznys zůstal doma za účelem opětovného nastartování vlastní ekonomiky. Ve Velké Británii už tyto typy pobídek vznikají,“ uvedla výkonná ředitelka APA Magdaléna Králová.

Filmové pobídky poskytované Státním fondem kinematografie loni do Česka přitáhly téměř 80 zahraničních filmů a seriálů, které přinesly do české ekonomiky investici téměř devíti miliard korun.