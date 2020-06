Filmové premiéry:Bourák Ivan Trojan se postaví proti psímu spřežení

PRAHA Do českých kin se chystají čtyři filmy. Očekávanou českou hudební komedii doplní dokument o nejznámější české musherce, úsměvný příběh jednoho Palestince a niterný dokument o osmé generaci loutkařské rodiny Kopeckých/Novákových.

Bourák

ČR, režie: Ondřej Trojan



Šlukdorf je fiktivní město na severu Čech, kde se pach uhelných dolů místí se neonovými světly heren a vykřičených domů. Právě v tomhle městě žije opravář aut nazývaný jednoduše Bourák (Ivan Trojan). Je to zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rokenrol s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. Jenže záhy zjistí, že mu teče do střechy i do života. Tohle rodina nemusí vydržet.

Scénář Bouráka napsal Petr Jarchovský podle předlohy Evity Naušové a z původního sociálního dramatu vznikla stylizovaná černá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů.