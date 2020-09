Filmové premiéry: česká pohádka se postaví proti slavnému fotografovi celebrit a nahotinek

Tento zářijový týden do českých kin míří pohádka režiséra Petr Kubíka, fascinující umělecký dokument, filmová verze oblíbeného ruského animáku nebo kariéru rappera Rytmuse Čechách a na Slovensku.

Princezna zakletá v čase

ČR, režie: Petr Kubík

Čarodějnice Murien uvrhne v den 20. narozenin princezny Elleny na království děsivou kletbu. Ellen prožívá jeden a ten samý den stále dokola. Jenže dívka se jen tak nevzdá a rozhodne se kletbě postavit. Bude muset najít odvahu i čistou lásku. A to by to nebyla pohádka, aby to neskončilo skvěle!