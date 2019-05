Filmové premiéry: Dopad lásky na sportovní výkon. Strhující dokument o zdolání obávané žulové stěny

Žádné jištění, minimum záchytných bodů, pod sebou stovky metrů hloubky. To je situace, ve které se třiatřicetiletý Američan Alex Honnold cítí jako doma. O jeho pokusu zdolat obávanou žulovou stěnu El Capitan v Yosemitech vznikl strhující dokument oceněný Oscarem.

Snímek Free Solo má potenciál zaujmout nejen příznivce volného lezení nebo jiných adrenalinových sportů, ale i ty, kterým je taková činnost cizí nebo jsou vůči ní dokonce rezervovaní. Opravdu: riskovat život jen proto, aby se člověk vyškrábal na nepřístupnou skálu, přičemž tím sotva nějak změní běh světa, dává to smysl?



FREE SOLO USA 2018

Režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi Premiéra 16. 5.

Sympatický samorost s hlubokýma očima, rozcuchanými vlasy, chlapeckým výrazem a nenápadným smyslem pro humor divákům ještě přidává důvody k pochybnostem: I když to může vypadat, že všichni ti šikovní lezci jsou dokonale připravení a vědí, jak na skále postupovat, není to pravda – všichni ve skutečnosti improvizují a strašlivě riskují, prozrazuje Alex Honnold, zatímco jej sledujeme, jak si – zatím jištěn lanem – zkouší sólový výstup na pravděpodobně nejtěžší stěnu světa. A jak z ní padá. Což se mu při ostrém pokusu pochopitelně stát nesmí, protože by se bez jakékoli pochybnosti roztříštil o zem. O smrti mluví Alex Honnold bez ostychu, jako o reálné možnosti, s níž musí při svém sportu počítat – ostatně řadu jeho kolegů už takový osud potkal. Proč tedy to všechno?

Má to v hlavě v pořádku?

Snímek Free Solo, jejž natočili manželé Elizabeth Chai Vasarhelyiová a Jimmy Chin, pochopitelně směřuje k Honnoldovu finálnímu výkonu, který je zaznamenán zejména pomocí předem instalovaných a dálkově ovládaných kamer, aby Alexe při výkonu pokud možno nic nerušilo. Záběr dokumentu je ovšem významně širší: než se diváci pustí s Alexem na jeho životní výstup, podniknou spolu s dokumentaristy neméně fascinující cestu, totiž pokus dostat se introvertnímu lezci pod kůži. Tento proces zahrnuje i takové atrakce, jako je Alexovo vyšetření počítačovou tomografií, aby vyšlo najevo, jak je na tom jeho amygdala, tedy část mozku, která ovlivňuje pocit strachu. Dojde však také na vzpomínky na jeho dětství, na otce, který již nežije, nechybí rozhovor s matkou (podle níž byl Alexův otec to, čemu se dnes říká Asperger) o tom, jaké to je, když se její syn živí sportem, při němž se může kdykoliv zřítit z několika set metrů.

Najde si někoho jiného...

Samotný Alex se před očima diváků mění ze samotářského chlapce, který rozhodně nebyl „cool“ a v lezení nacházel náhradu za sociální vazby, v sebevědomého, stále samotářského, ale nikoli osamělého muže s pevnou životní filozofií (byť se sám nepovažuje za žádného hlubokého myslitele), pozitivním pohledem, a dokonce zjevným potěšením z komunikace. Právě v době, kdy se Alex připravuje ke svému nejriskantnějšímu výkonu, navíc vstupuje do jeho života dívka, která, jak se ukáže, pro něj bude znamenat víc než jen přechodnou známost. Totiž velkou komplikaci: četnost Alexových zranění po seznámení se Sanni nějakou shodou okolností dramaticky vzroste...

Tento motiv dodává snímku další rozměr, nejenže Alexovo vzplanutí (což se, alespoň jak to ve filmu vypadá, v jeho světě rovná shovívavému tolerování přítomnosti partnerky) ohrožuje jeho výstup a diváci se tak o něj mohou ještě víc bát, také ale umožňuje klást znepokojivé otázky, které Alexe přece jen mohou trochu vyvést z konceptu, i když to nedává znát. Kdyby se zabil, už to nebude jen jeho osobní záležitost, a což teprve v případě, kdyby založil rodinu.

„Najde si někoho jiného,“ přesvědčuje Alex sebe i diváky, ale otázka tím nijak přesvědčivě zodpovězená není. Otevírá se tu debata o tom, zda je možné vést spokojený rodinný život a zároveň podávat vrcholné výkony (což se jistě vztahuje i na jiné obory než na lezení po skalách). Když jako obydlí přestává stačit dodávka a partneři si pořizují dům, něco se tím rozhodně mění – možná se zvyšuje šance na to, že Alex v budoucnosti přežije. A možná je to předzvěst „smrti“ lezeckého génia.

Po tom všem a navzdory veškerým otazníkům je Alexův neuvěřitelný výstup (jejž, jak víme, přežil) velkolepou poctou ikarovské touze dokázat víc, než nám bylo zdánlivě souzeno, nesmířit se s limity, nezůstávat při zemi. Free Solo je skvěle natočený, vrstevnatý, dokonale lidský film, jehož výsledným pocitem je hrdost.