Filmové premiéry: Ester Geislerová zažívá manželské neshody s Clintem Eastwoodem

PRAHA Třetí březnový týden míří do českých kin čtyři snímky. Romantickou komedii o lovení dokonalého partnera doplní pokračování Manželských etud, příběh nedobrovolného řidiče mexického drogového kartelu a dokument o jednom chlupatém putování hlubokým sněhem.

LOVEní

Česká republika, režie Karel Janák

Eliška (Ester Geislerová) se nemůže dočkat svého svatebního dne. To ale ještě netuší, že jí přítel (Martin Pisařík) uteče přímo od oltáře. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. To ale usazené pětatřicátnici Elišce není příliš po chuti. Opuštěná se navíc musí sestěhovat se svým naprosto výstředním bratrem (Jakub Prachař), který ji příliš nemusí. Podaří se nakonec Elišce najít toho pravého i přes řadu jobovek?

Manželské etudy: Nová generace

Česká republika, režie Hana Třeštíková

Mirka a Kuba se seznámili na technopárty. Sedm let jejich manželství je plných štěstí, ale i četných karambolů. Manželské etudy: Nová generace přináší autentický pohled na sny a překážky, se kterými se potýká současná mladá generace. Využívá k tomu známou časosběrnou metodu, kterou proslavila režisérka Helena Třeštíková. Její dcera Hana dokazuje, že rodinný recept stále funguje.

Pašerák

USA, režie Clint Eastwood

Earl Stone (Clint Eastwood) je zlomený stařec potýkající se s existenční krizí. Když je mu proto nabídnuto místo řidiče, Earl neváhá a bere ho. Tím se ze starce stává hlavní pašerák mexického drogového kartelu. Earl je ve svém zaměstnání tak dobrý, že je na jeho bedra nakládána stále větší odpovědnost. Peníze se jen hrnou, existenční problémy jsou ty tam. To ale ještě netuší, že už je dávno v hledáčku agenta protidrogového oddělení Colina Batese (Bradley Cooper)...

Putování se sobíkem

Francie/Finsko/Norsko, režie Guillaume Maidatchevsky

Když se malý sobík narodí, tak je pochopitelně křehký a zranitelný. První rok jeho života je nebezpečný. Zvlášť, když se sobík pohybuje po zmrzlé krajině severního Laponska, daleko za polárním kruhem. Sobíka jménem Alio tak čeká náročné, ale poutavé putování sněhem, při kterém mu divák může být společníkem. Průvodcem na sobíkově cestě bude Marek Eben, který namluvil český komentář.