Filmové premiéry: Kinovýprava míří do hor, malé vesnice a hluboké džungle

PRAHA První prosincový týden míří do českých kin čtveřice snímků. Pokračování české komedie ze zasněžených hor doplní pokračování akčního dobrodružství hry Jumanji, dvojka bláznivých kutilů a francouzská komedie černá jako lak na rakve.

Stránka 1 ze 4 Další stránka

Špindl 2

ČR, režie: Radek Balaš

Tři ženy, tři rozdílné osobnosti. Jedno ale přeci jen mají společné - rozhodly se trávit volný čas do Špindlu. Silvie je úspěšná lékařka, která již našla recept na šťastný vztah. Nebo si to alespoň myslí. Renata je manželka spisovatele, která dává jiným ženám na svých kurzech rady do života. Sama ve svém však zcela tápe. Eliška je herečka a modelka, které životní štěstí komplikuje vztah s rozlítaným muzikantem. No a do toho všeho se do příběhu zamotají pěkní chlapi z horské služby...